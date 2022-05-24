Acer анонсировала монитор KB272Abmiix со временем отклика 1 мс

Компания Acer расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель KB272Abmiix. Новинка построена на матрице VA размером 27 дюймов по диагонали.

Панель обладает разрешением Full HD — 1920 × 1080 пикселей. Яркость достигает 250 кд/м2, контрастность — 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Частота обновления равна 75 Гц, время отклика — 1 мс.

Для монитора заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC. В оснащение входит аудиосистема со стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый.

Есть два интерфейса HDMI 1.4, разъём D-Sub и стандартное аудиогнездо на 3,5 мм. В панели реализована технология AMD FreeSync, помогающая повысить плавность игрового процесса.

Функция Flicker-less борется с незаметным мерцанием экрана, которое со временем начинает раздражать глаза. А технология BlueLight Shield помогает устранить вредное излучение из синей части спектра света.

Когда и по какой цене монитор поступит в продажу, пока не сообщается.