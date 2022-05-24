NVIDIA сократила приём на работу в связи с инфляцией и сложной экономической ситуацией

NVIDIA подтвердила факты, изложенные в публикации газеты New Indian Express, о принятом компанией решении сократить наём новых сотрудников. Американская компания сообщила ресурсу Barrons, что замедление набора персонала в значительной степени связано с макроэкономической ситуацией, а также с всё шире проявляющимися признаками растущей инфляции.

Газета New Indian Express получила доступ к служебной переписке NVIDIA в мессенджере Slack, в котором был опубликован приказ менеджерам сократить наём. «Руководство хочет взять паузу, чтобы распределить тысячи новых сотрудников, которых мы недавно наняли», — говорится в сообщении. Менеджерам было рекомендовано ужесточить требования при найме и не принимать на работу более 10 % кандидатов, которые доходят до этапов собеседования.

Следует отметить, что в связи со сложной экономической ситуацией многие технологические компании принимают меры по сокращению персонала с целью снижения условно-постоянных расходов.

В конце апреля Robinhood объявила об увольнении 9 % сотрудников для повышения операционной эффективности. Ранее в этом месяце Twitter сообщила об увольнении двух руководителей высшего звена, приостановке набора на большинство должностей и планах сократить расходы на облачные вычисления. В свою очередь, Uber Technologies известила своих сотрудников в электронном послании о необходимости сократить маркетинговые и другие расходы в этом месяце.