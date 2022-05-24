Криптобиржа Coinbase начала блокировать российские аккаунты с суммами менее €10 тыс.

Со вчерашнего дня российские пользователи криптовалютной биржи Coinbase обратили внимание на то, что сервис начал блокировать аккаунты, на которых размещено менее €10 тыс. Биржа заявила, что такие действия выполняются в соответствии с требованиями международных санкций и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.

На этой неделе российские пользователи платформы Coinbase начали получать уведомления о закрытии аккаунтов из-за «необходимости соблюдения требований FinCEN». Отмечается, что изначально рассылались уведомления, в которых говорилось, что пользователям даётся 40 дней на вывод средств и бонусов с биржи, а следом поступало второе сообщение, уведомляющее о безвозвратном удалении аккаунта.

Ранее в этом месяце администрация Coinbase объявила о введении ограничений для пользователей из России и резидентов страны, на счетах которых имеется более €10 тыс. Такая политика объяснялась необходимостью соблюдения международных экономических санкций. Тогда же было объявлено, что российские пользователи смогут вывести деньги с биржи до 31 мая. В конце апреля криптовалютная биржа Binance объявила о введении ограничений для российских пользователей платформы. Они касаются аккаунтов с более чем €10 тыс. на счету. Такие пользователи смогут только выводить средства со счетов.