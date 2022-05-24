Разработчики дилогии Little Nightmares опубликовали тизер своей новой игры

Разработчики из Tarsier Studios (дилогия Little Nightmares) опубликовали тизер своего нового проекта, снабдив короткий ролик подписью We’ve been busy («Мы были заняты»). Само видео было опубликовано в официальном микроблоге студии.

В тизере новой игры от Tarsier можно разглядеть несколько уникальных изображений. На титульной картинке запечатлена полуразрушенная хижина с нарочито вытянутыми пропорциями. Далее в ролике можно увидеть шоссе с автомобилем и, собственно, сам логотип студии.

Подробности о новом проекте разработчиков дилогии Little Nightmares будут представлены позже. Дебютный тизер даёт все основания полагать, что место хоррор-составляющей там обязательно найдётся.