В Google Картах появилась новая функция в честь 15-летия Street View

В честь 15-летия функции просмотра улиц Street View в картографическом сервисе Google Карты разработчики представили новую функцию. Речь идёт о возможности просмотра исторических фотографий мест на устройствах с Android и iOS. Ранее этот инструмент присутствовал только в десктопной версии сервиса. Кроме того, было объявлено, что снимки для отображения в Street View теперь создаются с помощью новых камер.

Пятнадцать лет назад функция Street View зародилась как смелая идея соучредителя Google Ларри Пейджа (Larry Page) создать 360-градусную карту всего мира. С тех пор была проделана колоссальная работа, благодаря чему к настоящему моменту в Street View опубликовано свыше 220 млрд изображений из более чем 100 стран мира.

Картографический сервис Google не стоит на месте и продолжает развиваться. Последние несколько лет веб-версия Google Карт позволяет увидеть, как меняются с годами те или иные места в Street View. Теперь же такая возможность стала доступна пользователям сервиса на устройствах с Android и iOS. Для использования нового инструмента достаточно нажать в любом месте экрана во время просмотра улиц и в появившемся меню выбрать опцию «Просмотреть больше дат».

Вместе с этим разработчики объявили, что теперь для создания 360-градусных изображений в Street View используются новые портативные камеры. Каждая такая камера весит около 7 кг и для её использования не требуется автомобиль, в отличие от более массивных и тяжёлых камер, которые использовались прежде. Новые камеры упрощают процесс создания новых снимков и их загрузку в Google Карты.