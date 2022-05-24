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NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.95 WHQL с поддержкой Sniper Elite 5 и обновления Hitman 3 с RTX и DLSS

Компания NVIDIA выпустила новый пакет графического драйвера GeForce Game Ready 512.95 WHQL. Он обеспечивает поддержку технологий трассировки лучей RTX и масштабирования изображения DLSS для игры Hitman 3. Компания также добавила поддержку Sniper Elite 5 и My Time at Sandrock, находящейся в раннем доступе.

Источник изображения: IO Interactive

Источник изображения: IO Interactive

Список исправленных проблем:

  • исправлено мерцание флагов и баннеров в игре GRID 2019;
  • в Adobe Premiere Pro исправлены аварийные дампы, связанные с Direct3D;
  • в «Панели управления NVIDIA» теперь можно изменять настройки резкости изображения и применять их для работы в Adobe Premiere Pro.

Известные проблемы:

  • включение и выключение HDR в игре вызывает проблемы со стабильностью игры при использовании неродного разрешения экрана;
  • гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift S и Pimax 8Kx не распознаются на системе с GeForce RTX 3090 Ti;
  • изображение видео, просматриваемого в браузере Microsoft Edge, может становиться зелёным, если включена функция NVIDIA Image Scaling, и компьютер вышел из спящего режима или запущен с помощью быстрого страта;
  • записи Shadowplay могут выглядеть переэкспонированными, если в настройках экрана Windows включён параметр «Использовать HDR»;
  • в игре Assassin’s Creed Origins могут наблюдаться мерцания изображения, когда персонаж находится под водой рядом с лодкой;
  • монитор может время от времени мерцать или выходить из спящего режима при включённых функциях DSR/DLDSR;
  • если графический процессор NVIDIA Ampere подключён к аудио/видеоресиверу HDMI 2.1, звук может пропадать при воспроизведении Dolby Atmos;
  • работа адаптера Club 3D CAC-1085 ограничена разрешением 4K с частотой обновления 60 Гц.

Загрузить пакет графического драйвера GeForce Game Ready 512.95 WHQL можно с официального сайта компании или через приложение GeForce Experience.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы,
Теги: nvidia geforce, драйвер, видеокарты
nvidia geforce, драйвер, видеокарты
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