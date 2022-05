Авторы стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum назвали точную дату релиза и выпустили новые скриншоты

Издательство Nacon и разработчики из студии Daedalic Entertainment объявили точную дату релиза своего приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum — 1 сентября текущего года.

Информация о дате релиза появилась в Steam и в официальном микроблоге игры. The Lord of the Rings: Gollum также выпустят на двух поколениях консолей PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch тоже в планах — она должна выйти до конца текущего года, но точно позже 1 сентября.

Помимо этого, Daedalic Entertainment опубликовала новые скриншоты из The Lord of the Rings: Gollum, призванные продемонстрировать разнообразие здешних локаций и умение художников работать с освещением.

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum расскажет историю Голлума, который решил покинуть Туманные горы после пропажи своего драгоценного кольца. Маленький герой отправляется в опасное путешествие, в ходе которого ему предстоит пройти через всё Средиземье.

Ключевая особенность The Lord of the Rings: Gollum — система раздвоения личности главного персонажа. По ходу прохождения геймерам придётся иметь дело как с Голлумом, так и со Смеаголом.