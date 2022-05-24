Видео: особенности PS5-версии в новом трейлере ролевой игры Hogwarts Legacy

Издательство Warner Bros. Games и студия-разработчик Avalanche Software представили трейлер своей фэнтезийной ролевой игры Hogwarts Legacy, посвящённый особенностям PS5-версии.

Обнародованный ролик называется «Вовлечение следующего поколения» (Next-Gen Immersion), длится ровно минуту и демонстрирует функции, способствующие погружению пользователя в происходящее на экране.

Так, PS5-версия Hogwarts Legacy предложит разрешение 4K, поддержку трёхмерного звука, адаптивных триггеров, тактильной отдачи (позволит почувствовать заклинания), подсветки (у каждого факультета свой цвет) и динамика контроллера DualSense.

Из записи в официальном блоге PlayStation стало известно, что в Hogwarts Legacy на PlayStation 5 будет два режима работы (качества и производительности), быстрые загрузки и поддержка функции «Справка по игре».

Релиз Hogwarts Legacy ожидается к концу текущего года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Разработчики уверяют, что в игре не будет кооператива, соревновательного мультиплеера и каких-либо микротранзакций.