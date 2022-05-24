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Xiaomi представила Mi Band 7 — фитнес-браслет за $36 с увеличенным экраном и батареей

Компания Xiaomi представила сегодня Mi Band 7 — фирменный фитнес-браслет следующего поколения. Внешне новинка не сильно отличается от предшественника, а её самым важным обновлением стал слегка более крупный экран. Также выросла и ёмкость батареи, но на время автономной работы это не повлияло.

Фитнес-браслет Mi Band 7 получил AMOLED-дисплей с диагональю 1,62 дюйма, тогда как у предшественника был 1,56-дюймовый экран. Разрешение составляет 490 × 192 точек, а максимальная яркость достигает 500 кд/м2. Экран прикрывает закалённое стекло с закруглёнными краями.

Новинка получила батарею ёмкостью 180 мА·ч, которой должно быть достаточно на 14 дней работы при «обычном использовании», а также на 9 дней работы при «интенсивном использовании» браслета. Во всяком случае, так заявляет сама Xiaomi. Заметим, что у прежнего Mi Band 6 батарея имела ёмкость только в 125 мА·ч, но время автономной работы заявлялось аналогичное. Также отмечается, что на зарядку Mi Band 7 потребуется около 2 часов.

Новый браслет способен измерять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. При этом, если браслет заметит, что уровень насыщения крови кислородом окажется ниже 90 %, браслет предупредит пользователя вибрацией.

Xiaomi также улучшилась фитнес-составляющую Mi Band 7. Он получил поддержку 120 режимов тренировок, четыре профессиональных спортивных режима, научился автоматически определять, когда пользователь приступил к тренировке, а также предложит возможность соревноваться с друзьями.

На данный момент Xiaomi Mi Band 7 дебютировал только в Китае, где он поступит в продажу по цене $36. Версия с поддержкой NFC и платежей через AliPay обойдётся в $42. Предзаказы стартовали сегодня.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: mi band 7, xiaomi, фитнес-браслет
mi band 7, xiaomi, фитнес-браслет
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