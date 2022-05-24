Китайская BOE может лишиться заказов на дисплеи для iPhone 14 из-за проблем с качеством и попытки обмануть Apple

По сообщениям сетевых источников, китайская компания BOE Technology Group рискует лишиться всех заказов на поставку дисплеев для iPhone 14, которые Apple официально представит грядущей осенью. Сообщается, что значительная часть дисплеев BOE не проходит проверку качества, и компания якобы пыталась решить эту проблему путём изменения спецификаций продукции, не сообщая об этом Apple.

Несмотря на то, что основными поставщиками дисплеев для iPhone являются южнокорейские компании Samsung и LG, китайская BOE рассчитывала в этом году произвести до 40 млн OLED-дисплеев для разных моделей iPhone. Однако эти планы могут сорваться по двум причинам. По данным источника, BOE испытывает трудности с закупкой достаточного количества чипов драйвера дисплея, с нехваткой которых столкнулись производители по всему миру. Кроме того, BOE столкнулась с тем, что значительная часть выпускаемой продукции не проходит контроль качества.

В сообщении сказано, что BOE попыталась незаметно изменить спецификации выпускаемых для Apple дисплеев, не уведомив об этом заказчика. В частности, была изменена ширина тонкоплёночных транзисторов с целью упрощения их производства. Однако специалисты Apple заметили изменения в дисплеях, которые BOE предоставила в начале года для проверок.

Сообщается, что китайская компания попыталась объяснить внесённые без одобрения Apple изменения, но, похоже, что американского производителя это не убедило. Также отмечается, что BOE подала заявку на поставку OLED-панелей для iPhone 14, но пока также не получила одобрения.