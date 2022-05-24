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Gigabyte показала платы Aorus Xtreme, Aorus Master, Aorus Pro AX и Aero D для процессоров Ryzen 7000

Выставка Computex 2022 проходит в гибридном формате и у портала TechPowerUp появилась возможность в живую познакомиться с материнскими платами компании Gigabyte, которые она готовит для грядущих процессоров Ryzen 7000. На мероприятие производитель привёз четыре модели: X670E Aorus Xtreme, X670E Aorus Master, X670E Aero D и X670 Aorus Pro AX.

Источник изображений: TechPowerUp / Gigabyte

Источник изображений: TechPowerUp / Gigabyte

Gigabyte планирует выпустить гораздо больше разных моделей плат, включая те, что построены на базе чипсете AMD B650. Но их появления придётся ждать до релиза серии Ryzen 7000. Некоторые модели на базе B650 по стоимости и оснащению не будут уступать младшим решениям на базе чипсета AMD X670. К слову, следует напомнить, что чипсеты AMD X670 и X670E по сути состоят из двух чипов B650. А разница между платами на X670 и X670E, по крайней мере в понимании Gigabyte, заключается в поддержке стандарта PCIe 5.0 слотом PCIe x16 для видеокарты.

Gigabyte X670 Aorus Pro AX

Gigabyte X670 Aorus Pro AX

Младшей из показанных компанией плат оказалась модель X670 Aorus Pro AX. Производитель также планирует выпустить Elite-версию этой модели, версия Pro будет стоить дешевле. Новинка получила один разъём PCIe 4.0 x16, один PCIe 4.0 x4 и один PCIe 3.0 x2. Последние два, как и первый используют физическое исполнение x16.

У платы также имеется по одному слоту M.2 PCIe 5.0 и PCIe 4.0 M.2. Она получила два разъёма USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Гбит/c). Один из них выводится на фронтальную панель, второй выведен на заднюю. Кроме того, здесь имеется порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), но производитель не уточняет, поддерживает ли он альтернативный режим DisplayPort.

Gigabyte X670 Aorus Pro AX

Gigabyte X670 Aorus Pro AX

Модель X670 Aorus Pro AX получила подсистему питания со схемой 16+2+2 (каждая фаза рассчитана на силу тока 90 А), 2,5-гигабитный сетевой адаптер, управляемый контроллером Intel, модуль с поддержкой Wi-Fi 6E, шесть портов SATA III, несколько USB Type-A, а также по одному выходу DispalyPort и HDMI. Дополнением служат пара 3,5-мм аудиоразъёмов и один S/PDIF. Плата также получила полдюжины коннекторов для подключения дополнительных вентиляторов, кнопки сброса BIOS, старта и перезагрузки. Ожидаемая цена — чуть выше $300.

Gigabyte X670E Aero D

Gigabyte X670E Aero D

Модель X670E Aero D, как и предыдущие платы серии Aero, ориентирована на создателей цифрового контента или на тех, кому важны возможности быстрой подсистемы памяти. Новинка получила разъём PCIe 5.0 x16. Кроме того, это единственная представленная плата Gigabyte, которая получила поддержку стандарта USB4. Силами контроллера ASMedia ASM4242 обеспечивается работа двух портов USB4 на задней панели. Они также поддерживают альтернативный режим DisplayPort и соответствуют стандарту Thunderbolt 3.0.

Gigabyte X670E Aero D

Gigabyte X670E Aero D

Здесь также имеется один разъём M.2 PCIe 5.0 и три M.2 PCIe 4.0. Gigabyte позволила сфотографировать заднюю часть платы, на которой в левой части, окружённой четырьмя винтами радиатора видны SMD-компоненты двух чипов чипсета X670E.

Gigabyte X670E Aero D

Gigabyte X670E Aero D

В данной новинке компания также представила функцию быстрого демонтажа видеокарты с помощью специального механизма с кнопкой. Такое решение впервые появилось на моделях плат ASUS Z690 для процессоров Alder Lake. Два нижних разъёма PCIe x16 платы X670E Aero D имеют такую же конфигурацию, как у X670 Aorus Pro AX. Да и в остальном своими возможностями модель похожа на плату выше.

Gigabyte X670E Aero D

Gigabyte X670E Aero D

Приятным дополнением здесь является индикатор POST-кодов, а также небольшой дизайнерский элемент в виде кожаной бирки с надписью Aero на верхнем радиаторе M.2. Стоимость X670E Aero D будет ниже $400.

Gigabyte X670E Aorus Master

Gigabyte X670E Aorus Master

Плата X670E Aorus Master не получила поддержку USB4, но зато оснащена двумя разъёмами M.2 PCIe 5.0. Модель получила подсистему питания VRM по схеме 16+2+2. Каждая фаза рассчитана на силу тока 105 А. Внимание на себя обращает радиатор с тепловой трубкой на силовых элементах. Однако в остальном данная модель повторяет характеристики X670E Aero D. Правда, здесь предлагаются разные варианты USB Type-С со скоростью передачи 20 и 10 Гбит/с.

Gigabyte X670E Aorus Master

Gigabyte X670E Aorus Master

Порт USB Type-C на 10 Гбит/с поддерживает альтернативный режим DisplayPort. Ожидаемая стоимость X670E Aorus Master будет чуть ниже, чем у X670E Aero D — около $360. Примерно по той же цене была выпущена модель X570S Aorus Master для Ryzen 5000.

Gigabyte X670E Aorus Xtreme

Gigabyte X670E Aorus Xtreme

Наконец, модель X670E Aorus Xtreme, представляющая старший сегмент. Она использует такую же подсистему питания VRM, как и предыдущая модель. Самым большим отличием новинки является поддержка четырёх разъёмов M.2 PCIe 5.0. Однако для этого пришлось пожертвовать одним слотом PCIe 5.0 x16, сократив количество доступных для него линий до восьми.

Gigabyte X670E Aorus Xtreme

Gigabyte X670E Aorus Xtreme

Модель X670E Aorus Xtreme стала единственной платой в списке, у которой заявлена поддержка 10-гигабитного LAN. За его работу отвечает контроллер Marvell AQC113C, подключённый по шине PCIe 4.0. Стоимость X670E Aorus Xtreme составит около $500 — ниже, чем у предшественника на базе чипсета AMD X570.

Gigabyte X670E Aorus Xtreme

Gigabyte X670E Aorus Xtreme

Следует отметить, что все указанные цены и характеристики плат ещё могут измениться ближе к их фактическому релизу.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: gigabyte, amd x670, amd x670e, ryzen 7000, материнские платы
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