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Мультиплеерное приключение Temtem вырвется из раннего доступа и появится на новых консолях в сентябре

Издательство Humble Games и разработчики из испанской студии Crema анонсировали точную дату выхода на ПК и консолях релизной версии своей многопользовательской игры про коллекционирование существ Temtem.

Источник изображения: Humble Games

Источник изображения: Humble Games

Напомним, Temtem дебютировала в раннем доступе на ПК в январе 2020-го, а в декабре того же года предрелизная версия проекта добралась до PS5. Полноценную премьеру обещали не позднее первого квартала 2022-го, но разработка затянулась.

Как стало известно, финальная сборка Temtem поступит в продажу 6 сентября текущего года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На консолях игра будет доступна не только в цифровом формате, но и в рознице.

На запуске в Temtem появится финальный остров (новые активности, магазины) и еженедельные квесты. После релиза для игры будут выпускать сезонные обновления с бесплатными и премиальными наградами (боевой пропуск).

Напомним, Temtem предлагает стать дрессировщиком причудливых существ Temtem на шести островах архипелага Airborne. Обещают изменчивый сетевой мир, сюжетную кампанию, кооперативную и соревновательную составляющие.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: temtem, crema, humble games, ролевая игра, приключение
temtem, crema, humble games, ролевая игра, приключение
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