Zotac представила мини-ПК размером с бумажник, который может выводить картинку на два 4K-дисплея сразу

Компания Zotac представила очень компактный настольный компьютер Zotac Zbox PI336 Pico. В основе новинки используется двухъядерный процессор Celeron N6211 серии Elkhart Lake с частотой до 3,0 ГГц, оснащённый интегрированной графикой Intel UHD с частотой до 750 МГц. При этом ПК способен выводить изображение одновременно на два 4К-дисплея.

Zotac Zbox PI336 Pico не имеет активного охлаждения. За отвод тепла отвечает металлический корпус устройства, который действует как радиатор. Компьютер получил 4 Гбайт памяти LPDDR4x, 128 Гбайт постоянной памяти eMMC, гигабитный сетевой адаптер, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

В оснащение новинки также входят два разъёма USB 3.1 Type-A, один USB 3.1 Type-C, считыватель карт памяти Micro SD, а также по одному разъёму HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 с поддержкой одновременного вывода на два дисплея с разрешением 4K. Работает Zotac Zbox PI336 Pico под управлением операционной системы Windows 11 Pro.

Размеры компактного компьютера составляют 115 × 76 × 20,7 мм. О цене и доступности производитель ничего не сообщает.