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HP выпустила недорогие 14-дюймовые ноутбуки Pavilion x360 и Pavilion Plus на базе Intel Alder Lake

Компания HP расширила серию ноутбуков Pavilion двумя новыми 14-дюймовыми моделями HP Pavilion x360 14 и HP Pavilion Plus 14. Обе оснащаются новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения.

HP Pavilion x360 14. Источник изображений: HP

HP Pavilion x360 14. Источник изображений: HP

Для модели HP Pavilion x360 14, стоимость которой начинается с $599, производитель предлагает процессоры Alder Lake-U. На выбор доступны три модели: 10-ядерные и 12-поточные Core i7-1255U и Core i5-1235U, а также шестиядерный и восьмипоточный Core i3-1215U.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым, раскрывающимся на 360 градусов IPS-дисплеем с поддержкой разрешения 1920 × 1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2 и 45-процетным покрытием цветового пространства NTSC. Лэптоп предлагает 8 или 16 Гбайт встроенной в материнскую плату оперативной памяти DDR4-3200, твердотельный накопитель M.2 PCIe 4.0 объёмом 512 Гбайт или M.2 PCIe 3.0 объёмом 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт.

HP Pavilion x360 14 получил по одному разъёму HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), два порта USB Type-A (5 Гбит/с), а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём, считыватель карт памяти Micro SD и слот для SIM-карт формата nano-SIM (опционально). Также для новинки заявляется поддержка стандартов Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5.2. Дополнительно предлагается поддержка 5G.

Лэптоп оборудован динамиками Bang & Olufsen, может быть оснащён веб-камерой с разрешением 5 Мп и сканером отпечатков пальцев. В автономном режиме HP Pavilion x360 14 питается от батареи на 43 Вт·ч. В комплект поставки устройства входит блок питания мощностью 45 или 65 Вт, а также электронное перо HP MPP 2.0 Tilt Pen. Вес ноутбука составляет 1,35 кг. Размеры равны 322 × 210 × 18,8 мм.

HP Pavilion Plus 14

HP Pavilion Plus 14

У модели HP Pavilion Plus 14 выбор процессоров поразнообразнее. Здесь предлагаются следующие модели чипов:

  • Core i7-12700H (45 Вт, 14 ядер, 20 потоков);
  • Core i5-12500H (45 Вт, 12 ядер, 16 потоков);
  • Core i5-1240P (28 Вт, 12 ядер, 16 потоков);
  • Core i7-1255U (15 Вт, 10 ядер, 12 потоков);
  • Core i5-1235U (15 Вт, 10 ядер, 12 потоков).

Также можно выбрать оснащение дискретными видеокартами GeForce MX550 или GeForce RTX 2050. Оперативная память ноутбука распаяна на плате, объёмом 8 или 16 Гбайт и стандарта DDR4-3200. Также заявляются твердотельные NVMe-накопители PCIe 3.0 объёмом до 1 Тбайт или PCIe 4.0 объёмом 512 Гбайт.

Новинка получила 14-дюймовый дисплей, доступный в двух конфигурациях: OLED-панель с разрешением 2280 × 1800 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 500 кд/м2, либо IPS-панель с разрешением 2240 × 1400 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 300 кд/м2.

Набор внешних портов устройства состоит из двух USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/c), двух USB Type-A (5 Гбит/c), одного HDMI 2.1, комбинированного 3,5-мм аудиоразъёма, а также считывателя карт памяти Micro SD. Также заявлено оснащение стереодинамиками Bang & Olufsen и веб-камерой с разрешением 5 Мп. Отмечается поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth. Опционально предлагают сканер отпечатков пальцев и подсветку клавиатуры.

Вес новинки равен 1,41 кг. Размеры составляют 313,44 × 224,28 ×18,29 мм. В самой тонкой точке толщина лэптопа равна 16,51 мм, что делает его самым тонким в серии Pavilion. В автономном режиме он питается от батареи на 51 Вт·ч. В зависимости от комплектации лэптоп поставляется с зарядным устройством USB Type-C мощностью 65 или 90 Вт.

Стоимость HP Pavilion Plus 14 начинается от $799.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: hp, hp pavilion, alder lake, ноутбуки
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