Microsoft Store научится автоматически восстанавливать все установленные ранее приложения на новом ПК с Windows 11

Microsoft продолжает работать над улучшением своего фирменного магазина приложений, делая его более удобным и полезным для пользователей. На этот раз для Windows 11 анонсировали функцию, которая позволит легко восстановить приложения, которые были установлены на старом ПК пользователя или до переустановки ОС. Ожидается, что в скором времени эта возможность станет доступна участникам программы предварительной оценки Windows 11.

В настоящее время в Microsoft Store отсутствует поддержка автоматического восстановления приложений, поэтому пользователям в случае смены ПК или полной переустановки системы приходится вручную загружать программные продукты из своей библиотеки. Возможность автоматического развёртывания ранее загруженных приложений на новых ПК значительно упростит смену рабочего места и будет особенно полезна для людей, которые часто меняю компьютеры, или разработчиков, использующих виртуальные машины или несколько компьютеров.

«Чтобы клиентам было проще быстро и беспрепятственно осуществлять переход на новые ПК, мы вскоре протестируем новую функцию в рамках программы Windows Insider, которая позволит клиентам автоматически восстанавливать свои приложения, ранее установленные из Microsoft Store, на устройстве с Windows. Это также поможет разработчикам сохранить своих клиентов, не напоминая им о повторной загрузке приложения», — заявил генеральный менеджер Microsoft Store Джорджио Сардо (Giorgio Sardo).