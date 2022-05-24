Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro с активным шумоподавлением и ценой от $30

Компания Xiaomi представила две пары беспроводных наушников с системой активного шумоподавления — Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro. Стоимость первых в Китае составляет всего около $30. Вторые оцениваются производителем примерно в $56.

Старшая модель Redmi Buds 4 Pro оснащена умной системой шумоподавления, которая может заглушать внешние звук громкостью до 43 дБА. Наушники сертифицированы согласно стандарту защиты от пыли и влаги IP54. Следовательно, их можно использовать, например, в спортзале или под дождём, не опасаясь того, что они промокнут.

В составе Redmi Buds 4 Pro используется комбинация из 10-мм драйвера и 6-мм высокочастотного динамика. Новинка поддерживает беспроводной стандарт подключения Bluetooth 5.3. Задержка в передаче сигнала составляет 59 мс. По словам Xiaomi, Redmi Buds 4 Pro могут проработать без подзарядки до 9 часов без «шумодава». Поставляемый в комплекте чехол-зарядка обеспечивают ещё до 36 часов использования гаджета.

Беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro будут доступны в чёрном и белом вариантах исполнения. Предзаказы на новинку в Китае уже принимаются. Поставки начнутся с 31 мая.

Модель Redmi Buds 4 тоже оснащена активной системой шумоподавления. Однако её эффективность несколько ниже. Гаджет может справиться с шумами уровнем до 35 дБА. Наушники получили только 10-мм аудиодрайверы. Также поддерживается лишь стандарт Bluetooth 5.2. Наушники способны обеспечить до 6 часов воспроизведения музыки, а входящий в комплект поставки чехол-зарядка обеспечивает до 30 часов дополнительного времени работы гаджета.

Наушники Redmi Buds 4 будут поставляться в синем и белом цветах. Предзаказы уже принимаются. Поставки также ожидаются 31 мая. Позже обе новинки должны выйти на международный рынок.