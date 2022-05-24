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Windows 11 получит поддержку сторонних виджетов до конца 2022 года

На проходящей в эти дни ежегодной конференции для разработчиков Microsoft Build 2022 было объявлено, что поддержка виджетов от сторонних разработчиков появится в Windows 11 уже в этом году. Согласно имеющимся данным, разработчики смогут создавать виджеты в качестве дополнения к собственным Win32- и PWA-приложениям.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

На данный момент поддержка виджетов в Windows 11 ограничивается продуктами самой Microsoft. Пользователям доступны виджеты для разных приложений софтверного гиганта, таких как Outlook или To Do. При этом многие из них представляют собой веб-приложения, которые позволяют получить доступ к прогнозу погоды, новостям, развлекательному контенту и др.

«Мы воодушевлены полученными на сегодняшний день отзывами пользователей о виджетах. Люди наслаждаются быстрым доступом к наиболее важному для них контенту в удобной форме, которая не мешает рабочему процессу. Начиная с конца этого года вы сможете приступить к созданию виджетов в качестве дополнительных элементов для собственных приложений Win32 и PWA в Windows 11 на базе платформы Adaptive Cards», — рассказал в ходе мероприятия директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay).

Microsoft не раскрыла подробностей касательно собственных планов по дальнейшему развитию виджетов в Windows 11. Однако новость о скорой интеграции поддержки сторонних виджетов появилась всего через несколько дней после того, как в тестовую сборку Windows 11 добавили новый виджет, позволяющий разместить на рабочем столе панель веб-поиска.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: windows 11, microsoft, виджеты
windows 11, microsoft, виджеты
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