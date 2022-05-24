Gigabyte представила мощные мини-ПК BRIX Extreme на базе Intel Alder Lake-P

Компания Gigabyte обновила компактный настольный компьютер BRIX Extreme. Как предполагает название, новинка является одной из самых мощных в серии неттопов BRIX. Представленная версии оснащается процессорами Intel Core 12-го поколения с номинальным показателем TDP в 28 Вт. Речь идёт о чипах серии Alder Lake-P, оснащённых встроенной графикой Intel Iris Xe.

Производитель предлагает BRIX Extreme на базе 10-ядерного Core i3-1220P (частота до 4,4 ГГц), 12-ядерного Core i5-1240P (частота до 4,4 ГГц) и 12-ядерного Core i7-1260P (частота до 4,7 ГГц). Мини-компьютер также оснащён 2,5-гигабитным сетевым адаптером, поддержкой стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя разъёмами ОЗУ формата SO-DIMM с поддержкой до 64 Гбайт памяти стандарта DDR4-3200.

Кроме того, новинка предлагает поддержку подключения до четырёх дисплеев. Всё благодаря наличию разъёмов HDMI 2.1, HDMI 2.0a, Mini DisplayPort 1.4a и Thunderbolt 4.0 (Type-C). В оснащение Gigabyte BRIX Extreme также входят один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 2 Type-A и два USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Компания предлагает высокую (Tall) и низкую (Slim) версии BRIX Extreme, однако их размеры не очень отличаются друг от друга. Габариты низкой версии составляют 137,16 × 134,62 × 48,26 мм. Она имеет всего один слот M.2 2280 для установки твердотельного NVMe-накопителя PCIe 4.0 x4. Размеры высокой версии составляют 137,16 × 134,62 × 50,8. Она также имеет один слот PCIe 4.0 x4 для NVMe-накопителя, но дополнительно предлагает 2,5-дюймовый отсек для установки одного SSD, либо одного HDD такого же размера, либо двух накопителей формата M.2 2280 PCIe 4.0 x1.

О стоимости и доступности мини-ПК BRIX Extreme на базе Alder Lake разработчик ничего не сообщил.