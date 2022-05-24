3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft представила Dev Box — рабочую ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft представила Dev Box — рабочую станцию на Windows в облаке

В прошлом году Microsoft запустила облачный сервис Windows 365, который позволяет получить доступ к виртуальным рабочим местам с Windows 11 и Windows 10. Теперь же на ежегодной конференции Build 2022 софтверный гигант анонсировал новый облачный сервис Dev Box, который включает в себя приложения и службы, предназначенные для обеспечения быстрого доступа разработчиков к предварительно настроенным виртуальным рабочим станциям.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Microsoft Dev Box построен на основе уже существующего облачного сервиса Windows 365. Пользователи платформы смогут легко развернуть новые рабочие места и приступить к выполнению задач, взаимодействуя с виртуальным рабочим столом с любого поддерживаемого устройства. При этом Dev Box будет работать в любом современном браузере, а виртуальные машины обеспечат поддержку любой интегрированной среды разработки (IDE), комплектов разработки программного обеспечения (SDK) или других инструментов, работающих поверх Windows.

В Microsoft уверены, что Dev Box будет полезен для разработчиков, которые занимаются реализацией проектов, имеющих конфликты программного обеспечения и зависимости, усложняющие обслуживание обычных компьютеров разработчиков. Отмечается, что новый облачный сервис подойдёт для разработчиков ПО для настольных компьютеров, мобильных устройств, устройств интернета вещей, игр, а кроссплатформенные приложения можно создавать с использованием Windows Subsystem for Linux.

На данном этапе сервис Dev Box запускается в формате закрытого предварительного тестирования с привлечением ограниченного числа клиентов. В ближайшие месяцы программа тестирования будет расширяться, но, когда представленная облачная служба станет общедоступной, пока неизвестно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft Store научится автоматически восстанавливать все установленные ранее приложения на новом ПК с Windows 11
Microsoft представила мини-компьтер с чипом Arm и ИИ-ускорителем, и анонсировала Arm-версию Visual Studio 2022
Xbox отказалась от лицензии на «Человека-паука», что позволило PlayStation забрать эксклюзивность себе
TikTok — лидер по числу загрузок среди всех приложений в I квартале 2022 года
Магазин приложений Google Play начал сообщать, какие пользовательские данные собирают приложения
Мессенджер Gem4me объявил о появлении донатов для блогеров
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: dev box, microsoft, облачные сервисы
dev box, microsoft, облачные сервисы
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 75
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 30
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 16
Жёсткий софт «Старлайнера» 6

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют
Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года
Huawei объявила о прекращении сотрудничества с Leica — новым партнёром немецкой компании стала Xiaomi
Криптобиржа Coinbase начала блокировать российские аккаунты с суммами менее €10 тыс.
MSI подсмотрела у Gigabyte и делает свою материнскую плату с разъёмами на изнанке
Microsoft представила Dev Box — рабочую станцию на Windows в облаке 18 мин.
Windows 11 получит поддержку сторонних виджетов до конца 2022 года 37 мин.
Microsoft Store научится автоматически восстанавливать все установленные ранее приложения на новом ПК с Windows 11 2 ч.
Создатели Battlefield 2042 объявили о прекращении активной поддержки режима Hazard Zone и пообещали всевозможные улучшения 2 ч.
Мультиплеерное приключение Temtem вырвется из раннего доступа и появится на новых консолях в сентябре 3 ч.
Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 раскрыли дату выхода, но игру так и не показали 4 ч.
Ролевой роглайк For The King в следующем году получит продолжение 5 ч.
В PS Store появилось обновление ремейка Resident Evil 3 до PS5-версии, но оно пока не работает 5 ч.
Авторы стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum назвали точную дату релиза и выпустили новые скриншоты 6 ч.
Видео: особенности PS5-версии в новом трейлере ролевой игры Hogwarts Legacy 6 ч.
Gigabyte представила мощные мини-ПК BRIX Extreme на базе Intel Alder Lake-P 32 мин.
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro с активным шумоподавлением и ценой от $30 40 мин.
Harley-Davidson Serial 1 выпустит ограниченным тиражом электрический горный велосипед Bash/Mtn за $3999 2 ч.
HP выпустила недорогие 14-дюймовые ноутбуки Pavilion x360 и Pavilion Plus на базе Intel Alder Lake 2 ч.
Microsoft представила мини-компьтер с чипом Arm и ИИ-ускорителем, и анонсировала Arm-версию Visual Studio 2022 2 ч.
Zotac представила мини-ПК размером с бумажник, который может выводить картинку на два 4K-дисплея сразу 2 ч.
Samsung собирает «команду мечты» для создания мобильного процессора, который порвёт всех конкурентов 2 ч.
Gigabyte показала платы Aorus Xtreme, Aorus Master, Aorus Pro AX и Aero D для процессоров Ryzen 7000 3 ч.
Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+ и Redmi Note 11 SE на чипах MediaTek 4 ч.
Китайская BOE может лишиться заказов на дисплеи для iPhone 14 из-за проблем с качеством и попытки обмануть Apple 5 ч.