Поиск изображений с помощью Google Lens в браузере Chrome станет удобнее

Технология Google Lens представляет собой мощное программное решение для распознавания изображений, которое доступно в виде отдельного инструмента, а также интегрировано в другие продукты поискового гиганта, такие как браузер Chrome. В скором времени использовать этот инструмент в десктопной версии обозревателя Google станет удобнее.

В настоящее время взаимодействие с Google Lens в браузере Chrome может показаться не слишком удобным, поскольку результаты поиска выводятся в отдельной вкладке. В скором времени это изменится и браузер не будет автоматически открывать новую вкладку для отображения результатов поиска. Вместе этого с правой стороны активной вкладки будет открываться вертикальная панель с результатами поиска. Если же пользователь захочет перейти к источнику того или иного изображения, то Chrome запустит новую вкладку.

Программный продукт для распознавания изображений Google Lens уже давно доступен на мобильных устройствах в виде отдельного приложения на Android, а также как часть приложения Google для iOS. В прошлом году Google Lens появился в Chrome. Для начала взаимодействия с этим инструментом достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по интересующему изображению и в появившемся меню выбрать опцию «Поиск изображения с помощью Google Lens». Согласно имеющимся данным, упомянутое нововведение станет доступно всем пользователям браузера Chrome в ближайшее время.