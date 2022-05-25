Магазин Microsoft Store теперь доступен для всех Win32-приложений

В рамках проходящей в эти дни ежегодной конференции Microsoft Build 2022 состоялось немало любопытных анонсов, включая Arm-версию Visual Studio 2022 и облачный сервис Dev Box. Вместе с этим было объявлено, что Microsoft Store теперь доступен для всех приложений Win32. До этого приложения добавлялись на площадку в порядки очереди, а модерация занимала длительное время.

Также было сказано, что в скором времени у разработчиков появится возможность рекламировать свои продукты в Microsoft Store посредством использования платформы Microsoft Advertising. Согласно имеющимся данным, рекламировать свои продукты смогут только зарегистрированные разработчики, в активе которых имеется хотя бы одно приложение, опубликованное в магазине софтверного гиганта.

Ещё Microsoft Store получит поддержку автоматического восстановления ранее загруженных приложений, что может оказаться полезным, например, при переходе к использованию нового компьютера с Windows 11. В дополнение к этому в результатах внутреннего поиска Windows будут отображаться предложения из Microsoft Store.

Основные проблемы Microsoft Store сейчас связаны с маленьким ассортиментом продуктов, и, похоже, для ускоренного наполнения площадки контентом софтверный гигант упростил публикацию ПО. Такой подход поможет решить проблему с ассортиментом, но в это же время Microsoft рискует наполнить свой магазин приложениями низкого качества, несмотря на то, что до публикации они будут проходить модерацию. Microsoft не озвучила точные цифры, но объявила, что за первый квартал 2022 года количество опубликованных на площадке приложений и игр для ПК увеличилось более чем на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ещё одна проблема, с которой может столкнуться Microsoft Store, связана со способностью компании контролировать вредоносное ПО и дубликаты. Очевидно, что Microsoft постарается наполнить магазин качественными приложениями, но сделать это будет сложнее по мере увеличения количества опубликованных продуктов.