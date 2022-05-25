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AMD пояснила, при каких условиях процессором серии Ryzen 7000 были достигнуты частоты около 5,5 ГГц

Запись мероприятия AMD, которое открыло работу выставки Computex 2022, содержала демонстрацию возможностей процессора серии Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 в игре Ghostwire: Tokyo. Инженерный образец 5-нм процессора достигал частот от 5,2 до 5,5 ГГц с использованием жидкостного охлаждения. Компания утверждает, что принудительному разгону он не подвергался.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Если факт использования необслуживаемой системы жидкостного охлаждения Asetek с радиатором типоразмера 280 мм и двумя 140-мм вентиляторами был выявлен ещё на стадии изучения пресс-релиза AMD, то описание количества активных ядер в указанных режимах было сделано директором по техническому маркетингу Робертом Хэллоком (Robert Hallock) во время интервью ресурсу PCWorld уже после мероприятия, открывавшего Computex 2022.

Главными вопросами были наличие усилий по дополнительному разгону процессора и количество активных ядер на указанных частотах. На первый вопрос Робертом Хэллоком был дан отрицательный ответ — он заявил, что образец выпущенного в конце апреля процессора семейства Ryzen 7000 демонстрировал в указанной игре свои «естественные частоты», которые колебались от 5,2 до 5,5 ГГц. Обратим внимание, кстати, что на странице сайта AMD, посвящённой событиям Computex 2022, для процессоров с архитектурой Zen 4 указывается значение частот в режиме Max Boost более 5,0 ГГц. Это подразумевает, что в указанном диапазоне гарантируется работа одного процессорного ядра при соответствующем характере нагрузки.

Возвращаясь к теме количества активных ядер, Хэллок добавил, что частот от 5,2 до 5,5 ГГц достигала их значительная часть, а в отдельные моменты на какой-то из частот этого диапазона работали все процессорные ядра. Многое будет зависеть от условий охлаждения, характера нагрузки и возможностей конкретной материнской платы. Для подготовки демонстрации на Computex 2022 компания использовала некую эталонную плату на основе чипсета AMD X670 и два модуля оперативной памяти DDR5-6000 (CL30) объёмом 2 × 16 Гбайт.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения, процессоры, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, материнские платы, комментарии последних событий,
Теги: amd, amd ryzen, ryzen 7000, computex 2022, zen 4
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