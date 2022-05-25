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Процедурно генерируемая ролевая игра Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy появится на консолях Xbox

Издательство Big Sugar и студия-разработчик Ludomotion анонсировали скорое расширение платформенной географии своей процедурно генерируемой ролевой игры Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy.

Источник изображения: Big Sugar

Источник изображения: Big Sugar

Напомним, с 20 мая 2021 года Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy находится в раннем доступе сервиса цифровой дистрибуции Epic Games Store, а с полноценным релизом 27 мая 2022-го также появится в Steam и GOG.

Как стало известно, спустя неделю после выхода на ПК, 3 июня текущего года, релизная версия Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy поступит в продажу для Xbox One, Xbox Series X и S. Стоимость игры составит $25.

Обнародованный по случаю анонса новый трейлер Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy длится чуть больше минуты и демонстрирует красоты и опасности фэнтезийного мира, где разворачиваются события игры.

По сюжету геймерам предстоит отправиться на другой край света для уничтожения Посоха Йендора. Главная особенность этого путешествия — необратимая смерть. Автосохранений или быстрой загрузки в проекте нет.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Приключение, Анонс, Xbox,
Теги: unexplored 2: the wayfarer's legacy, ludomotion, big sugar, ролевая игра, приключение
unexplored 2: the wayfarer's legacy, ludomotion, big sugar, ролевая игра, приключение
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