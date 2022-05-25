Создатели симулятора свиданий Dream Daddy выпустят психологический хоррор Homebody

Издательство Rogue Games и студия-разработчик Game Grumps (Dream Daddy: A Dad Dating Simulator) анонсировали психологический хоррор с элементами головоломок Homebody, вдохновлённый фильмами-слешерами 80-х годов.

По сюжету Эмили с друзьями собираются посмотреть метеоритный дождь в уединённом съёмном доме. Девушка страдает от эмоциональных травм и социофобии, поэтому, когда в здании пропадает свет, она даже немного радуется.

Впрочем, радость оказывается недолгой: вместе с темнотой за героями приходит загадочный убийца. Игрокам предстоит избегать киллера, решать головоломки, пытаться воссоединиться с друзьями и выбраться из дома.

«Мы рады сохранить нарративные и повествовательные ценности, которые уяснили в ходе создания Dream Daddy, и применить их в игре с совершенно другим тоном и загадочными новыми механиками», — заявил режиссёр Джори Гриффис (Jory Griffis).

Релиз Homebody ожидается до конца текущего года на PC (Steam, Epic Games Store) и неназванных консолях. Обещают «удивляющий и отзывчивый вражеский ИИ», журнал с подсказками, диалоговую систему и спрятанные секреты.