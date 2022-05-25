Apple с 30 июня изменит механизм удаления данных по инициативе пользователей в App Store

В ходе прошлогоднего мероприятия WWDC 2021 компания Apple объявила о многочисленных изменениях в политике маркетплейса App Store. С приближением WWDC 2022, начинающегося 6 июня, техногигант напомнил разработчикам о скорых и важных изменениях, которые ранее неоднократно откладывались.

По данным компании, с 30 июня в силу вступят два новых правила. Приложения, предлагающие групповые онлайн-сервисы (вроде онлайн-занятий и других платных групповых мероприятий) должны будут использовать интегрированные в приложение платежи. Кроме того, разработчики должны обеспечивать лёгкое удаление аккаунтов, включая сохранённые данные о пользователях — в каждом приложении, требующем создания учётной записи.

Изменения в политику оплаты сервисов вроде групповых занятий анонсировались ещё до начала WWDC 2021, но их вступление в силу неоднократно откладывалось. В частности, в своё время инициатива натолкнулась на противодействие Facebook * , жаловавшейся на то, что это негативно скажется на малом бизнесе.

В конце концов 22 января текущего года Apple перенесла вступление в силу изменений для App Store, связанных с оплатой и удалением данных пользователей, на 30 июня, предоставив разработчикам некоторое дополнительное время для адаптации своих программ и сервисов.

Что касается удаления аккаунтов, главным изменением стало то, что опция должна будет легко обнаруживаться в интерфейсах приложений, причём простого «отключения» аккаунта будет недостаточно — пользователи должны получить возможность удалить сведения полностью, вместе со всеми персональными данными, а к некоторым приложениям будут применяться дополнительные требования по гарантированному удалению пользовательских данных.