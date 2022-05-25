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Симулятор управления технологической корпорацией Good Company выйдет из цеха раннего доступа в следующем месяце

Издательство The Irregular Corporation и разработчики из немецкой студии Chasing Carrots анонсировали точную дату выхода из раннего доступа своего симулятора управления технологической корпорацией Good Company.

Источник изображения: The Irregular Corporation

Источник изображения: The Irregular Corporation

Напомним, предрелизная версия Good Company дебютировала 31 марта 2020 года в Steam, GOG и Epic Games Store. Премьера финальной сборки ожидалась в начале 2022-го, но разработка затянулась.

Как стало известно, Good Company в версии 1.0 поступит в продажу 21 июня текущего года для тех же цифровых магазинов по цене $25 (465 рублей в России). Столько же игра стоит и сейчас.

С выходом из раннего доступа в Good Company появится обещанный кооператив на четверых, последние две миссии сюжетной кампании, новые продукты, модули, переработанные уровни. Также проект получит демоверсию.

Good Company предлагает практически с нуля построить передовую технологическую корпорацию: покупать материалы, нанимать сотрудников, формировать производственные линии, разрабатывать и продавать новые продукты.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс,
Теги: the irregular corporation, симулятор
good company, chasing carrots, the irregular corporation, симулятор
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