Симулятор управления технологической корпорацией Good Company выйдет из цеха раннего доступа в следующем месяце

Издательство The Irregular Corporation и разработчики из немецкой студии Chasing Carrots анонсировали точную дату выхода из раннего доступа своего симулятора управления технологической корпорацией Good Company.

Напомним, предрелизная версия Good Company дебютировала 31 марта 2020 года в Steam, GOG и Epic Games Store. Премьера финальной сборки ожидалась в начале 2022-го, но разработка затянулась.

Как стало известно, Good Company в версии 1.0 поступит в продажу 21 июня текущего года для тех же цифровых магазинов по цене $25 (465 рублей в России). Столько же игра стоит и сейчас.

С выходом из раннего доступа в Good Company появится обещанный кооператив на четверых, последние две миссии сюжетной кампании, новые продукты, модули, переработанные уровни. Также проект получит демоверсию.

Good Company предлагает практически с нуля построить передовую технологическую корпорацию: покупать материалы, нанимать сотрудников, формировать производственные линии, разрабатывать и продавать новые продукты.