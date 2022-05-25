Электрический Mercedes-Benz Gelandewagen продемонстрировал способность разворачиваться на месте

Использование электропривода для вращения колёс открывает перед производителями автомобилей новые возможности. Кто-то старается реализовать подруливание колёсами задней оси на крупных внедорожниках, чтобы облегчить маневрирование, прочие стремятся извлечь выгоду из возможности независимо подавать тягу на каждое из колёс. В последнем случае машина может разворачиваться на месте, и такую функцию Mercedes-Benz реализует для своего электрического внедорожника EQG.

Последний является идеологическим преемником легендарного Gelandewagen и должен увидеть свет в 2024 году, взяв на вооружение аккумуляторы нового поколения на базе анодов Sila. На этой неделе немецкий автопроизводитель продемонстрировал способность прототипа Mercedes-Benz EQG осуществлять так называемый «танковый разворот» — машина просто вращается на одном месте, если структура дорожного покрытия этому способствует. В данном случае видеоролик снимался, когда внедорожник осуществлял разворот на песке.