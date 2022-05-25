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Электрический Mercedes-Benz Gelandewagen продемонстрировал способность разворачиваться на месте

Использование электропривода для вращения колёс открывает перед производителями автомобилей новые возможности. Кто-то старается реализовать подруливание колёсами задней оси на крупных внедорожниках, чтобы облегчить маневрирование, прочие стремятся извлечь выгоду из возможности независимо подавать тягу на каждое из колёс. В последнем случае машина может разворачиваться на месте, и такую функцию Mercedes-Benz реализует для своего электрического внедорожника EQG.

Источник изображения: YouTube, Mercedes-Benz

Источник изображения: YouTube, Mercedes-Benz

Последний является идеологическим преемником легендарного Gelandewagen и должен увидеть свет в 2024 году, взяв на вооружение аккумуляторы нового поколения на базе анодов Sila. На этой неделе немецкий автопроизводитель продемонстрировал способность прототипа Mercedes-Benz EQG осуществлять так называемый «танковый разворот» — машина просто вращается на одном месте, если структура дорожного покрытия этому способствует. В данном случае видеоролик снимался, когда внедорожник осуществлял разворот на песке.

Напомним, манёвр такого типа подразумевает способность колёс по каждому борту вращаться в противоположных направлениях. Rivian для своих пикапов и внедорожников подобную функцию тоже заявила, наверняка и транспортные средства Lordstown Motors предложат такую возможность, ведь у них тяговые электродвигатели будут буквально встроены в каждое из четырёх колёс. Таким образом, можно ожидать, что и Mercedes-Benz EQG получит по электродвигателю на каждое колесо, пусть и конструктивно это будет сделано иначе, чем у Lordstown Motors.

GM и Tesla пока исповедуют другой подход к увеличению маневренности электрических внедорожников, допуская поворот колёс задней оси относительно прямого положения, но если компания Илона Маска (Elon Musk) решится выпустить Cybertruck с четырьмя электродвигателями, то «танковый разворот» сможет выполнять и этот пикап. Впрочем, подруливание колёсами задней оси позволяет осуществлять и другой манёвр — движение в диагональном направлении, и это тоже своего рода преимущество.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: mercedes-benz, электромобиль, внедорожник
mercedes-benz, электромобиль, внедорожник
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