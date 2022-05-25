Утечка раскрыла издания и бонусы за предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2

Портал CharlieIntel со ссылкой на датамайнеров сообщил, что с выходом обновления от 24 мая в военном шутере Call of Duty: Vanguard появилась информация об изданиях и бета-тестировании грядущей Call of Duty: Modern Warfare 2.

Как стало известно, вслед за несколькими предыдущими играми серии Call of Duty: Modern Warfare 2 получит три издания: стандартное, переходное (cross-gen) и полное (Vault Edition).

Предзаказ любого из перечисленных наборов обеспечит пользователя ранним доступом к бета-тестированию Call of Duty: Modern Warfare 2, которое первым делом пройдёт на консолях PlayStation.

Наличие у Call of Duty: Modern Warfare 2 переходного издания позволяет сделать вывод, что игра выйдет на консолях не только нынешнего поколения (PS5, Xbox Series X и S), но и предыдущего (PS4, Xbox One). Кроме того, релиз ожидается на ПК.

Call of Duty: Modern Warfare 2 поступит в продажу 28 октября текущего года. Вместе с датой выхода разработчики из Infinity Ward раскрыли ключевую иллюстрацию и основных персонажей, а также намекнули на показ игры 8 июня.