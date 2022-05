Закрытая демонстрация The Lord of the Rings: Gollum не впечатлила журналистов

Вслед за вчерашним анонсом даты выхода приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum за авторством Daedalic Entertainment впечатлениями от закрытой демонстрации игры начали делиться западные журналисты.

Сотрудники IGN, GameSpot, Rock Paper Shotgun и других изданий увидели около 20 минут из бета-версии The Lord of the Rings: Gollum. Разработчики показывали две локации — перевал Кирит Унгол из середины истории и Лихолесье из её начала.

Gollum — линейная игра, состоящая в большинстве своём из закрытых пространств с возможностями для стелса и скалолазания (иногда между ними дают выбирать). Карабкаться где угодно нельзя: авторы подготовили конкретные маршруты.

Голлум не может победить врага в открытом бою, но способен на отвлекающие манёвры (вроде бросания камней) и стелс-добивания. На последние расходуется выносливость — если она иссякнет в процессе умерщвления неприятеля, это конец.

При этом разблокировки навыков по ходу прохождения в The Lord of the Rings: Gollum нет (все умения доступны сразу), из-за чего две показанные секции из разных этапов игры ощущались крайне схоже.

Внутренняя борьба главного героя проявляется в системе выбора: журналистам показали эпизод с жуком, которого Голлум хотел съесть, а Смеагол — спасти. Разработчики уверяют, что решения игрока повлияют на судьбы некоторых персонажей.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 1 сентября на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а до конца года появится на Nintendo Switch. В целом журналистов показ не впечатлил, а насчёт увлекательности игры появились вопросы.