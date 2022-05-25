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Закрытая демонстрация The Lord of the Rings: Gollum не впечатлила журналистов

Вслед за вчерашним анонсом даты выхода приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum за авторством Daedalic Entertainment впечатлениями от закрытой демонстрации игры начали делиться западные журналисты.

Источник изображений: Nacon

Источник изображений: Nacon

Сотрудники IGN, GameSpot, Rock Paper Shotgun и других изданий увидели около 20 минут из бета-версии The Lord of the Rings: Gollum. Разработчики показывали две локации — перевал Кирит Унгол из середины истории и Лихолесье из её начала.

Gollum — линейная игра, состоящая в большинстве своём из закрытых пространств с возможностями для стелса и скалолазания (иногда между ними дают выбирать). Карабкаться где угодно нельзя: авторы подготовили конкретные маршруты.

Доступные для карабканья места, по словам представителя IGN, оформлены «уродливо» и выглядят неестественно

Доступные для карабканья места, по словам представителя IGN, оформлены «уродливо» и выглядят неестественно

Голлум не может победить врага в открытом бою, но способен на отвлекающие манёвры (вроде бросания камней) и стелс-добивания. На последние расходуется выносливость — если она иссякнет в процессе умерщвления неприятеля, это конец.

При этом разблокировки навыков по ходу прохождения в The Lord of the Rings: Gollum нет (все умения доступны сразу), из-за чего две показанные секции из разных этапов игры ощущались крайне схоже.

В своём нынешнем виде Gollum напоминает о кинотрилогии Питера Джексона (Peter Jackson), от которой пытается дистанцироваться

В своём нынешнем виде Gollum напоминает о кинотрилогии Питера Джексона (Peter Jackson), от которой пытается дистанцироваться

Внутренняя борьба главного героя проявляется в системе выбора: журналистам показали эпизод с жуком, которого Голлум хотел съесть, а Смеагол — спасти. Разработчики уверяют, что решения игрока повлияют на судьбы некоторых персонажей.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 1 сентября на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а до конца года появится на Nintendo Switch. В целом журналистов показ не впечатлил, а насчёт увлекательности игры появились вопросы.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: the lord of the rings: gollum, daedalic entertainment, nacon, стелс-экшен, приключение
the lord of the rings: gollum, daedalic entertainment, nacon, стелс-экшен, приключение
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