Акции социальных медиа подешевели на $135 млрд после пессимистического прогноза доходности Snap

По итогам вторника акции социальных медиакомпаний в совокупности потеряли более $135 млрд стоимости после того, как Snap, владеющая популярным социальным сервисом Snapchat, сообщила, что доходы и прибыль компании не достигнут ранее предсказанных показателей. Это оказало негативный эффект на весь сектор социальных медиа.

Акции зависящей от интернет-рекламы Snap упали в цене на 43 %, побив своеобразный антирекорд, — их цена упала ниже уровня 2017 года, когда ценные бумаги компании впервые вышли на IPO по $17. В результате некоторой паники среди инвесторов с последующей распродажей ценных бумаг, компания потеряла $16 млрд своей стоимости.

Новости инициировали активные распродажи акций многочисленных компаний, связанных с рекламным бизнесом. Trade Desk подешевела на 19 %, fuboTV — на 7 %, Magnite — на 13 %, LiveRamp Holdings — на 8 %, Roku — на 14 %, а Vizio Holding — почти на 10 %. Также на 8,4 % подешевела Omnicom Group и на 4,9 % — Interpublic Group. По мнению экспертов, причина не столько в самой Snap, сколько в негативных макроэкономических показателях, влияющих на рынок интернет-рекламы в целом. По мнению экспертов, наиболее негативный эффект ситуация оказывает на компании вроде Twitter, YouTube и Pinterest.

В апреле владельцы приложения Snapchat, способного отправлять исчезающие сообщения и добавлять спецэффекты к видео, сообщили о квартальном росте количества пользователей, превысившем ожидания. Тем не менее, буквально месяц спустя компания заявила, что она не достигнет спрогнозированных показателей доходности и прибыльности.

Snap и платформы вроде Facebook * и Google постоянно конкурируют за рекламные бюджеты. В последнее время ситуация усугубляется ростом инфляции, снижением расходов пользователей, а также новейшими изменениями политики в отношении обработки данных, вводимых техногигантами вроде Apple, — ограничение возможности отслеживания пользователей замедлило развитие рынка, на котором наблюдался бум в период пандемии.

Ещё одной проблемой стала сложность привлечения новых пользователей социальными медиакомпаниями. Так, в феврале владеющая Facebook * компания Meta * потеряла значительную долю рыночной стоимости, просто заявив, что добавление в экосистему новых пользователей застопорилось. Имеются и другие проблемы, включая, повышение ставки ФРС США, что тоже сказывается на финансовых показателях и стоимости социальных медиа и других бизнесов.