Запуск зонда NASA «Психея» отложен на два месяца из-за сбоя в программном обеспечении

В NASA сообщили, что запланированный на 1 августа запуск зонда Psyche («Психея») к одноимённому астероиду отложен минимум до 20 сентября. Железно-никелевый астероид шириной 226 км представляет собой «зародыш» планеты в виде протопланетного ядра. Зонд будет изучать его строение и состав — это ценнейшая информация о ранней эволюции планет земного типа и не только.

Зонд «Психея» проходил сборку в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии. Там же он прошёл всестороннее тестирование систем зимой и весной этого года, а в начале мая был доставлен в Космический центр им. Кеннеди, для финальной проверки и установки на ракету-носитель SpaceX Falcon Heavy. Как выяснилось в ходе тестирования бортового оборудования зонда, «программное обеспечение, управляющее космическим аппаратом, работает не так, как запланировано».

Специалисты NASA пока не знают причину проблемы, которая вызывает неправильную работу программного обеспечения. Но они надеются разобраться с ней в течение нескольких следующих недель. Время на поиск и устранение неисправности выбрано с запасом, что позволяет надеяться на не слишком длительную задержку с запуском.

Зонд «Психея» интересен не только своей задачей — исследовать протопланетное ядро на орбите между Марсом и Юпитером. Он ценен также своей конструкцией. Около 80 % объёма зонда — это электрическая (плазменная) силовая установка, которая впервые будет отправлена в далёкое космическое путешествие за орбиту Луны. Ещё одним технологическим новшеством зонда станет опытная лазерная установка для дальней космической связи (DSOC). Хочется, чтобы всё это долетело куда надо и как надо.