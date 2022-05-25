Локдауны в Китае могут сорвать запуск iPhone 14 в намеченные сроки — партнёры Apple не успеют наладить производство

Компания Apple традиционно представляет новое поколение iPhone в сентябре, но в этом году весенние локдауны в Китае застали её врасплох, и теперь процесс подготовки к началу массового производства аппаратов 14-й серии затягивается. У партнёров Apple пока остаётся шанс вовремя наладить выпуск новых смартфонов этой марки, но для этого текущую активность придётся форсировать.

В конце марта в Шанхае и некоторых других районах Китая местные власти ввели ограничения на перемещение граждан в связи с возросшей угрозой распространения коронавирусной инфекции. Многие предприятия простаивали несколько недель подряд, и возобновить работу смогли только при условии соблюдения строжайших ограничений. Предприятие Pegatron по производству iPhone в Шанхае, например, получило разрешение на возобновление выпуска продукции только к 16 мая.

По информации Nikkei Asian Review, в процесс разработки нового поколения iPhone вовлечены два подрядчика Apple — компании Foxconn и Pegatron, деятельность предприятий которых на территории Китая существенно пострадала из-за локдаунов. Первоначально предполагалось, что спецификации смартфонов Apple нового поколения будут готовы к июню, а массовый выпуск удастся наладить к августу, но теперь как минимум одна из четырёх моделей задерживается относительно графика на три недели. Удастся ли партнёрам Apple наладить выпуск новых смартфонов в достаточных количествах к сентябрьскому дебюту — большой вопрос.

Apple, как сообщает источник, при учёте рисков на текущий год сосредоточилась преимущественно на дефиците компонентов, а вероятность крупных локдаунов в Китае не особо учитывала, что и привело к не очень приятным последствиям. Часть заказов на выпуск новых iPhone будет поручена компании Luxshare, которая до этого специализировалась на беспроводных наушниках AirPods. Данный подрядчик сможет наладить выпуск двух из четырёх моделей серии iPhone 14, но к разработке спецификаций эта компания не будет причастна.

Ожидается, что линейка iPhone образца осени 2022 года будет состоять из четырёх моделей: начальный уровень будут представлять iPhone 14 и iPhone 14 Pro с 6,1-дюймовыми дисплеями, а на ступень выше расположатся iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max с 6,7-дюймовыми дисплеями. Компактный iPhone mini из новой линейки исключён.

Важно понимать, что запуск производств в Китае по замкнутому циклу после длительного локдауна ещё не обеспечивает ускорения процесса разработки новых продуктов, поскольку специалистам пока не дают свободно перемещаться по территории страны, а без этого создавать сложные электронные устройства гораздо сложнее. Впрочем, два года пандемии должны были научить Apple и её партнёров справляться с подобными трудностями.