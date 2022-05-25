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Продажи вампирского выживания V Rising за неделю в раннем доступе превысили 1 млн копий

Независимая шведская студия Stunlock (Battlerite) в официальном микроблоге своего вампирского экшена с элементами MMO и выживания V Rising рассказала о взятии игрой новой вершины продаж.

Источник изображений: Stunlock Studios

Источник изображений: Stunlock Studios

Напомним, на прошлой неделе разработчики сообщили, что к 20 мая, за первые три дня с момента поступления в ранний доступ, суммарные продажи V Rising по всему миру превысили 500 тыс. копий.

Как стало известно, к вечеру 24 мая, за неделю с релиза, продажи V Rising достигли 1 млн копий. В своём обращении по поводу анонса Stunlock Studios поблагодарила всех причастных к этому достижению.

Тем временем V Rising в Steam продолжает собирать положительные отзывы: пользовательский рейтинг вырос до 88 % на основе 13 тыс. обзоров. Пиковый онлайн 23 мая достиг 150 тыс. игроков.

V Rising дебютировала 17 мая в раннем доступе Steam. Игрокам в роли пробудившегося от долгого сна вампира нужно сражаться, охотиться на людей, отстраивать замок и избегать солнечного света.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Симулятор,
Теги: v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания, продажи игр
v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания, продажи игр
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