Продажи вампирского выживания V Rising за неделю в раннем доступе превысили 1 млн копий

Независимая шведская студия Stunlock (Battlerite) в официальном микроблоге своего вампирского экшена с элементами MMO и выживания V Rising рассказала о взятии игрой новой вершины продаж.

Напомним, на прошлой неделе разработчики сообщили, что к 20 мая, за первые три дня с момента поступления в ранний доступ, суммарные продажи V Rising по всему миру превысили 500 тыс. копий.

Как стало известно, к вечеру 24 мая, за неделю с релиза, продажи V Rising достигли 1 млн копий. В своём обращении по поводу анонса Stunlock Studios поблагодарила всех причастных к этому достижению.

Тем временем V Rising в Steam продолжает собирать положительные отзывы: пользовательский рейтинг вырос до 88 % на основе 13 тыс. обзоров. Пиковый онлайн 23 мая достиг 150 тыс. игроков.

V Rising дебютировала 17 мая в раннем доступе Steam. Игрокам в роли пробудившегося от долгого сна вампира нужно сражаться, охотиться на людей, отстраивать замок и избегать солнечного света.