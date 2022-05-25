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Похоже, каталог классических игр PlayStation Plus пополнится Dino Crisis

Сразу несколько пользователей Twitter, подписанных на обновлённый сервис PlayStation Plus в Азии, сообщили об увиденном в сервисе баннере с оперативником Региной из серии экшен-хорроров Dino Crisis.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Регину можно увидеть на постере каталога классических игр PS Plus, доступного активным подписчикам тарифа PS Plus Premium (Deluxe в регионах, где не функционирует облачный сервис Sony).

При этом ни одной Dino Crisis в библиотеке службы на данном этапе её развития нет. Предполагается, что в ближайшее время там появится первая и/или вторая часть серии с оригинальной PlayStation.

Источник изображения: Twitter (windycornertv)

Источник изображения: Twitter (windycornertv)

Всего в азиатской библиотеке классики PlayStation Plus насчитывается 50 проектов (в том числе более 30 ремастеров c PS4). Игры с оригинальной PlayStation запускаются через встроенный эмулятор и доступны на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Обновлённая подписка PlayStation Plus с тремя тарифными планами вместо одного пока стартовала только на территории Азии. Уже 1 июня запуск ожидается в Японии, 13 июня — в Северной и Южной Америках, а 23 июня — в Европе.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Ужастик, PlayStation,
Теги: dino crisis, capcom, playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
dino crisis, capcom, playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
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