Похоже, каталог классических игр PlayStation Plus пополнится Dino Crisis

Сразу несколько пользователей Twitter, подписанных на обновлённый сервис PlayStation Plus в Азии, сообщили об увиденном в сервисе баннере с оперативником Региной из серии экшен-хорроров Dino Crisis.

Регину можно увидеть на постере каталога классических игр PS Plus, доступного активным подписчикам тарифа PS Plus Premium (Deluxe в регионах, где не функционирует облачный сервис Sony).

При этом ни одной Dino Crisis в библиотеке службы на данном этапе её развития нет. Предполагается, что в ближайшее время там появится первая и/или вторая часть серии с оригинальной PlayStation.

Всего в азиатской библиотеке классики PlayStation Plus насчитывается 50 проектов (в том числе более 30 ремастеров c PS4). Игры с оригинальной PlayStation запускаются через встроенный эмулятор и доступны на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Обновлённая подписка PlayStation Plus с тремя тарифными планами вместо одного пока стартовала только на территории Азии. Уже 1 июня запуск ожидается в Японии, 13 июня — в Северной и Южной Америках, а 23 июня — в Европе.