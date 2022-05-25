Apple и Samsung продолжили сертифицировать технику в России, несмотря на уход из страны

Несмотря на ранее принятые решения о приостановке деятельности в России, компании Apple и Samsung продолжили подавать заявки на сертификацию продукции. Эти сертификаты позволяют продавать технику на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако эксперты уверены, что производители заинтересованы в возобновлении поставок в Россию.

Samsung прекратила поставки продукции в Россию в начале марта, однако «Коммерсанту» удалось обнаружить что ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (СЭРК) как минимум до 19 мая подавала заявки на сертификацию телефонов, мониторов, телевизоров и прочей бытовой техники, включая ещё не анонсированную продукцию. Только в мае СЭРК зарегистрировала в Росаккредитации 12 сертификатов и 22 декларации. Среди них числятся смартфоны Galaxy A13 5G (анонсирован, но официально в России не продаётся), а также Galaxy A04 и A13s (ещё не представлены официально) — все три модели были протестированы 16 мая в центре №300 «Ростест-Москва».

Ранее стало известно, что модель Samsung Galaxy A13 5G вместе с рядом других устройств линейки поступила в продажу в России по программе параллельного экспорта — ввезённые из Казахстана устройства стали продаваться в магазинах DNS, «Связной» и «М.Видео» со значительной наценкой.

Не стала приостанавливать сертификацию товаров и компания Apple, которая также в начале марта объявила о прекращении работы в России: с 10 по 21 марта компания оформила, среди прочего, заявки на десктоп Mac Studio, монитор Studio Display и обновлённый iPhone SE — последний тестировался в российском НИИ радио. Китайская Huawei не стала делать заявлений о прекращении работы в России, однако тоже снизила объёмы поставок и при этом продолжила сертифицировать продукцию, оформив в апреле и мае декларации на смартфон Huawei P50 и компьютер-моноблок MateStation.

Несмотря на то, что разрешительные документы на все эти устройства действуют на всей территории ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия), один из опрошенных «Коммерсантом» экспертов уверен, что производителям проще и дешевле было бы проводить сертификацию в тех, странах, где планируются продажи. Это может значить, что, невзирая на приостановку продаж в России, компании делают это с перспективой на возобновление работы в стране, а также «для поддержки тех, кто будет импортировать их продукцию».