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Операторы связи России пытаются наладить контакт с производителями сотового оборудования — кроме прочего даже угрожают исками

Российские операторы связи при поддержке Минцифры пытаются наладить контакты с производителями телекоммуникационного оборудования, которые приостановили поставки продукции в страну. Воздействовать пытаются в том числе угрозами многомиллионных судебных исков, но эксперты считают, что это проблему не решит: отдельные производители и сами хотят возобновить поставки, и давление на них только отсрочит решение проблемы.

Источник изображения: Maxwell Fury / pixabay.com

Источник изображения: Maxwell Fury / pixabay.com

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник, в середине мая Минцифры провело совещание с участием представителей «МегаФона», МТС, «Ростелекома», «Вымпелкома» и Tele2. Мероприятие оказалось необходимым для объективного понимания ситуации и перспектив выхода из кризиса. Наибольшую обеспокоенность в этом смысле вызвала позиция Huawei: китайский телекоммуникационный гигант не заявлял о намерении покинуть российский рынок, но поставки продукции фактически прекратил и перестал выходить на связь.

В качестве одной из мер рассматривается скоординированное принятие мер принудительного характера, например, подача крупных исков несколькими операторами к одному из производителей, что продемонстрирует остальным серьёзность намерений российской стороны. В Минцифры пояснили, что действительно считают подобную стратегию эффективной: «Важно аккумулировать усилия по обеспечению связи инфраструктурой».

Российские компании уже начали подавать судебные иски к западным партнёрам за неисполнение контрактных обязательств. Ещё 11 апреля суд арестовал счета российского филиала Dell на сумму 778 млн руб., а 16 мая Tele2 подала в суд на российское представительство Nokia с намерением отсудить 478 млн руб. — по последнему делу суд ответил отказом, не усмотрев оснований для наложения обеспечительных мер. К слову, финская компания обязалась даже после ухода поддерживать работоспособность сетей на своём оборудовании.

Один из источников «Коммерсанта», топ-менеджер крупного вендора, считает, что в данном вопросе следует проявить осмотрительность: китайские поставщики оборудования сами хотят вернуться на российский рынок, и давление на них может привести к окончательному разрыву отношений, Huawei даст однозначный ответ, лишь получив соответствующую директиву от Пекина. А полученные по суду денежные средства окажутся для российских игроков бесполезными, если технологии и оборудование так и останутся недоступными.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, финансовые новости и аналитика,
Теги: россия, санкции, операторы связи
россия, санкции, операторы связи
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