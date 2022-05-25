Российский ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple

Российские ритейлеры начали осуществлять закупки техники и гаджетов по параллельному импорту. Сообщается, что тестовые закупки и продажи товаров без согласия правообладателей начала «М.Видео». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

Отмечается, что на данном этапе компания не закупает продукцию Apple, поскольку видит в этом определённые риски. Дело в том, что американская компания может отследить путь каждого проданного устройства, из-за чего продукция, предназначенная для одного региона, может не активироваться на другой территории. Проще говоря, Apple может отследить местоположение проданных устройств и заблокировать те, что были перепроданы в России. Согласно имеющимся данным, в настоящее время российские ритейлеры консультируются по вопросам реализации продукции Apple с коллегами из Ирана. Эта страна давно находится под действием американских санкций, и продажа продукции Apple там запрещалась, но реализация товаров не была остановлена.

«Мы рассматриваем разные возможности для обеспечения ассортимента и доступных цен для покупателей, в том числе в рамках параллельного импорта. В магазинах сети сейчас доступны гаджеты и смартфоны Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка. Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке», — сообщил представитель «М.Видео-Эльдорадо».

По данным издания «Коммерсант», на фоне остановки поставок в Россию электроники и другой техники компании Apple и Samsung подают заявки на получение документов, которые позволят реализовывать свою продукцию в Евразийском экономическом союзе. Отмечается, что смартфоны Samsung, официально не представленные в России, уже попали к ритейлерам через параллельный импорт. Формально сертификация может проводиться с расчётом на поставки устройств в другие страны ЕАЭС, но эксперты считают, что производители делают это с перспективой на возобновление продаж в России.