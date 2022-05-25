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Многие PSOne-игры для PS4 и PS5 оказались PAL-версиями и работают при 25 кадрах/с

Компания Sony Interactive Entertainment запустила в Азии обновлённую подписку PlayStation Plus, с которой в PlayStation Store на PlayStation 4 и PlayStation 5 также стали доступны классические игры для PlayStation. Однако оказалось, что многие из них работают в 50 Гц, со сниженной частотой кадров.

Ape Escape 2. Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Ape Escape 2. Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

PAL — это видеоформат, используемый в Европе и Америке, с частотой обновления 50 Гц. Существует другой формат под названием NTSC, который выводит изображение в 60 Гц. Многие PAL-версии ранних консольных игр считаются худшими из-за более низкой производительности.

Пользователи впервые заметили это в PSOne-версии Ape Escape. Несмотря на азиатский регион, это оказалась PAL-версия игры. На это указывает упоминание Sony Computer Entertainment Europe при запуске проекта. И игра работает при 25 кадрах в секунду вместо 30 кадров в секунду.

Все остальные игры для PSOne от Sony, включая Everybody’s Golf, Wild Arms, Jumping Flash и Kurushi, а также Worms, World Party и Armageddon доступны в виде PAL-версии. Однако, как выяснилось, NTSC-версии всё же представлены в сервисе. Среди них Tekken 2, Syphon Filter, Abe’s Oddysee и Mr. Driller.

Примечательно, что в играх на ретроконсоли PlayStation Classic компания Sony Interactive Entertainment предлагала именно PAL-версии в 50 Гц по всему миру, что сильно разочаровало поклонников. Возможно, издатель использует этот видеоформат по той причине, что в европейских версиях проектов содержится больше вариантов локализации.

В июне обновлённая подписка PlayStation Plus станет доступна и в других регионах.

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Рубрики: Новости Software, игры, PlayStation,
Теги: playstation plus, sony interactive entertainment
playstation plus, sony interactive entertainment
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