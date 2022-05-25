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Румыния приблизилась у началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale

Румыния около трёх лет идёт к началу строительства первой в стране и в Европе АЭС на малых модульных реакторах. На днях между компаниями NuScale (США) и румынскими Nuclearelectrica и E-INFRA подписан меморандум о взаимопонимании по всесторонней подготовке выбранной ранее площадки для строительства АЭС.

Безопасная АЭС на модульных реакторах в представлении художника. Источник изображения: NuScale Power

Безопасная АЭС на модульных реакторах в представлении художника. Источник изображения: NuScale Power

В прошлом году Агентство США по торговле и развитию (USTDA) выделило Румынии безвозвратный грант в размере $1,2 млн на поиск площадки для строительства первых на территории Европейского союза малых модульных реакторов проекта NuScale. Место было выбрано в Дойчешту в 90 км от Бухареста. Передовую АЭС решено строить на месте бывшей тепловой электростанции. Подписанный сторонами меморандум позволит участникам проекта провести инженерные исследования, технический анализ и иную деятельность для обоснования выбора.

Технология ММР компании NuScale является первой такого рода, получившей одобрение Комиссии по ядерному регулированию США в августе 2020 года. В настоящий момент NuScale готовит документы на получение разрешения построить АЭС из шести модулей на территории США на площадке Национальной лаборатории в Айдахо. Заявка на начало строительства реактора должна быть подана в 2024 году, а пуск станции запланирован на 2029 год.

Реактор NuScale позволит вырабатывать 77 МВтэ, а шесть модулей — 462 МВтэ. Примерно столько вырабатывала старая тепловая электростанция на ископаемом топливе. Новая АЭС позволит выдавать ту же мощность при длительном и более эффективном обслуживании без вредных выбросов. Запустить электростанцию в работу в Румынии планируют до конца десятилетия.

Атомные планы Румынии не ограничиваются только одной страной. Румыния мечтает стать центром нового ядерного возрождения в Европе. Точнее, центром распространения новых ядерных технологий в лице тех же реакторов компании NuScale. Для этого, как минимум, в стране создаётся центр обучения новых кадров. Сообщается, что симулятор диспетчера АЭС NuScale будет доставлен в Бухарестский технический университет для подготовки инженеров. Это будет первый симулятор NuScale, поставленный за пределы США.

Реакторы NuScale также планируют разместить у себя Польша, Болгария и Украина. Последняя уже получила гранты США на подготовку разрешительной документации и поиск площадок для строительства реакторных блоков.

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Рубрики: Новости Hardware, окружающая среда, финансовые новости и аналитика,
Теги: реакторы, аэс, энергетика
реакторы, аэс, энергетика
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