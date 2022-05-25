PayPal стремится к интеграции всех доступных криптовалютных и блокчейн-сервисов

Вице-президент PayPal Ричард Нэш (Richard Nash) заявил, что платёжный сервис делает всё возможное, чтобы обеспечить на своей платформе интеграцию всех доступных блокчейн-сервисов и криптовалют. О намерении компании он заявил в эксклюзивном интервью ресурсу Cointelegraph в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Обеспечив интеграцию с биткоином для американских пользователей в 2020 году, платформа хочет расширять доступные для пользователей опции, включая готовящиеся к выходу официальные цифровые версии государственных валют (CBDC). «Мы стремимся работать с другими, чтобы охватить всё, что сможем, будь то токены, которые у нас есть сейчас в цифровых кошельках PayPal, частные цифровые валюты или CBDC в будущем», — заявил господин Нэш.

Топ-менеджер также намекнул, что и сам владеет некоторым объёмом криптовалют, и это полностью соответствует его позиции в компании. В прошлом марте PayPal добавила возможность оплаты товаров и услуг криптовалютой для клиентов и владельцев бизнеса. Кроме того, по неподтвержденной пока информации, компания собирается также выпустить и свой собственный цифровой актив с фиксированной ценой (стейблкоин), который может получить название PayPal Coin.