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Kingston представила модули памяти FURY Beast DDR5 RGB с частотой до 6000 МГц и объёмом до 32 Гбайт

Компания Kingston Technology представила модули оперативной памяти FURY Beast DDR5 RGB. Новинки будут выпускаться как в виде одиночных модулей объёмом от 8 до 32 Гбайт, а также в виде двухканальных комплектов из двух планок общим объёмом от 16 до 64 Гбайт.

Источник изображений: Kingston

Источник изображений: Kingston

Все представленные модули ОЗУ поддерживают профили разгона Intel XMP 3.0. Доступны версии с гарантированной эффективной тактовой частотой 4800, 5200, 5600 и 6000 МГц. Заявленный диапазон рабочих напряжений — 1,1–1,35 В в зависимости от частоты.

Компания указывает, что память Kingston FURY Beast DDR5 RGB работает с таймингами CL38 и CL40. Для модулей стандарта DDR5-4800 заявляется возможность автоматического разгона до самой высокой поддерживаемой частоты.

Все новинки оснащены радиаторами с RGB-подсветкой с возможностью её синхронизации с другими компонентами системы. Размеры модулей составляют 133,35 × 42,23 × 7,11 мм.

О стоимости новинок компания ничего не сообщила.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: kingston, ddr5, оперативная память
kingston, ddr5, оперативная память
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