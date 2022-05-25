Kingston представила модули памяти FURY Beast DDR5 RGB с частотой до 6000 МГц и объёмом до 32 Гбайт

Компания Kingston Technology представила модули оперативной памяти FURY Beast DDR5 RGB. Новинки будут выпускаться как в виде одиночных модулей объёмом от 8 до 32 Гбайт, а также в виде двухканальных комплектов из двух планок общим объёмом от 16 до 64 Гбайт.

Все представленные модули ОЗУ поддерживают профили разгона Intel XMP 3.0. Доступны версии с гарантированной эффективной тактовой частотой 4800, 5200, 5600 и 6000 МГц. Заявленный диапазон рабочих напряжений — 1,1–1,35 В в зависимости от частоты.

Компания указывает, что память Kingston FURY Beast DDR5 RGB работает с таймингами CL38 и CL40. Для модулей стандарта DDR5-4800 заявляется возможность автоматического разгона до самой высокой поддерживаемой частоты.

Все новинки оснащены радиаторами с RGB-подсветкой с возможностью её синхронизации с другими компонентами системы. Размеры модулей составляют 133,35 × 42,23 × 7,11 мм.

О стоимости новинок компания ничего не сообщила.