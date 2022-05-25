Японские астронавты примут участие в американской лунной программе Artemis

Японские астронавты примут непосредственное участие в лунной программе Artemis, которую реализует Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США с партнёрами. Об этом договорились президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) и премьер-министр Японии Фумио Кисида (Fumio Kishida) во время встречи в Токио, прошедшей на этой неделе.

Согласно имеющимся данным, японский астронавт посетит орбитальную станцию Gateway, которую NASA планирует построить вблизи Луны. Также не исключается участие японцев в миссии по высадке на поверхность спутника Земли. «Я взволнован по поводу той работы, которую мы проделаем вместе на станции Gateway на орбите Луны, и с нетерпением жду, когда первый японский астронавт присоединится к нам в миссии по высадке на поверхность Луны в рамках программы Artemis», — приводит источник слова американского президента.

Сотрудничество в космической сфере является частью более масштабных договорённостей между США и Японией по совместной работе в сфере развития 5G-сетей, кибербезопасности, науки и др. Сотрудничество с США позволит Японии расширить диапазон проводимых исследований в космической сфере. Также было согласовано включение японского астронавта Коити Ваката (Koichi Wakata) в состав экипажа миссии, которая отправится на корабле SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию позднее в этом году.