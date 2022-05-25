Грядущая раскладушка Motorola RAZR 3 показалась на видео с большим внешним экраном

Компания Motorola уже официально подтвердила подготовку нового смартфона с гибким экраном — модель-раскладушку RAZR 3 с кодовым именем Maven. Ожидается, что смартфон одним из первых будет построен на флагманской мобильной платформе Snapdragon 8+ Gen 1.

Короткое видео, позволяющее составить представление о внешнем виде устройства, уже появилось в интернете благодаря известному сетевому информатору, известному под ником @evleaks. Дизайн новинки заметно изменился как в сравнении с оригинальным RAZR 2019 года, так и RAZR 5G из 2020-го.

У нового RAZR практически полностью исчез «подбородок» в нижней части устройства — новинка больше напоминает модели Samsung Galaxy Flip, чем первые складные смартфоны Motorola.