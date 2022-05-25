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Грядущая раскладушка Motorola RAZR 3 показалась на видео с большим внешним экраном

Компания Motorola уже официально подтвердила подготовку нового смартфона с гибким экраном — модель-раскладушку RAZR 3 с кодовым именем Maven. Ожидается, что смартфон одним из первых будет построен на флагманской мобильной платформе Snapdragon 8+ Gen 1.

Короткое видео, позволяющее составить представление о внешнем виде устройства, уже появилось в интернете благодаря известному сетевому информатору, известному под ником @evleaks. Дизайн новинки заметно изменился как в сравнении с оригинальным RAZR 2019 года, так и RAZR 5G из 2020-го.

У нового RAZR практически полностью исчез «подбородок» в нижней части устройства — новинка больше напоминает модели Samsung Galaxy Flip, чем первые складные смартфоны Motorola.

Кроме того, имеется две основных камеры — на одну больше, чем раньше, а также отверстие в верхней центральной части внутреннего экрана для селфи-съёмки. Сам дисплей, похоже, совсем не имеет заметной складки по линии сгиба.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую кнопку блокировки, а внешний экран — довольно большого размера, в этом отношении со смартфоном вряд ли смогут конкурировать модели Samsung, включая Galaxy Z Flip 3. Судя по тому, что новинка уже находится в высокой степени готовности, можно ожидать, что в ближайшем времени появятся другие утечки и даже официальные тизеры.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: motorola, motorola razr 3, смартфон
motorola, motorola razr 3, смартфон
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