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Zotac представила компьютер-рюкзак VR GO 4.0 на базе Intel Tiger Lake и NVIDIA RTX A4500

Компания Zotac анонсировала выпуск VR GO 4.0 — своего игрового компьютера-рюкзака четвёртого поколения. Производитель позиционирует необычное устройство в качестве игровой системы для виртуальной реальности. Внешне VR GO 4.0 не изменился по сравнению с предыдущей версией, однако его начинка стала мощнее.

Источник изображений: Zotac

Источник изображений: Zotac

В качестве основы VR GO 4.0 предлагает мобильный процессор Intel Core i7-11800H поколения Tiger Lake. За обработку графики здесь отвечает профессиональный ускоритель NVIDIA RTX A4500 с 7168 ядрами CUDA и 20 Гбайт памяти GDDR6. Предыдущая версия устройства оснащалась чипом Core i7-9750H и графикой GeForce RTX 2070.

С одной стороны, может показаться странным выбор в пользу не совсем игровой видеокарты. Однако NVIDIA RTX A4500 гораздо мощнее любого игрового ускорителя начального уровня. Например, у неё на 1024 ядра CUDA больше, чем у игровой модели GeForce RTX 3070 Ti. При этом NVIDIA RTX A4500 потребляет 200 Вт питания. Для сравнения, для той же GeForce RTX 3080 заявленное энергопотребление составляет 350 Вт. Для VR GO 4.0 уровень энергопотребления очень важен для автономности, ведь компьютер-рюкзак работает от батареи.

Новинка предлагает 16 Гбайт ОЗУ DDR4. При желании можно установить до 32 Гбайт памяти. Кроме того, здесь предусмотрена возможность установки твердотельного NVMe-накопителя формата M.2 и 2,5-дюймового SSD или жёсткого диска с интерфейсом SATA III.

Набор внешних разъёмов устройства состоит из четырёх USB 3.1 Type-A, одного USB 3.1 Type-C, двух USB 3.0, двух DisplayPort и одного HDMI. Также имеется пара 3,5-мм аудиовыходов и считыватель карт памяти SD. В автономном режиме Zotac VR GO 4.0 питается от двойного аккумулятора на 86,4 Вт·ч с возможностью горячей замены.

Компания не сообщила информацию о сроках выхода VR GO 4.0, а также его стоимости. Предыдущая версия походного компьютера предлагалась ближе к $2000. С учётом использования профессиональной NVIDIA RTX A4500 в составе нового поколения устройства его цена может быть ещё выше.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: zotac, компьютер, рюкзак, виртуальная реальность
zotac, компьютер, рюкзак, виртуальная реальность
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