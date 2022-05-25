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Xiaomi представила 14 и 15,6-дюймовые RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition на процессорах Ryzen 6000H

Компания Xiaomi представила в Китае ноутбук RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition, который, как нетрудно догадаться, будет построен на базе процессоров AMD Ryzen. Новинка выйдет в двух версиях с разной диагональю экрана — 14 и 15,6 дюйма. Его спецификации аналогичны поступившему ранее в продажу RedmiBook Pro на базе Intel Core 12-го поколения, за исключением процессоров.

Модель RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition оснащена 14-дюймовым экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Яркость составляет 300 кд/м2, контрастность — 1:1000. Ноутбук предлагается с процессорами Ryzen 5 6600H и Ryzen 7 6800H, которые имеют соответственно шесть и восемь ядер Zen 3+, а также встроенную графику Radeon 660M и Radeon 680M.

Спецификации устройства также включают 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 ёмкостью 512 Гбайт, аккумулятор ёмкостью 56 Вт·ч, два динамика мощностью 2 Вт каждый, порты Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0 и 3,5-мм аудио разъём. Размеры ноутбука равны 315,6 × 220,4 × 15,9 мм, вес — 1,45 кг.

Стоимость RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition с чипом Ryzen 5 6600H равна 5299 юаней (около $797), модель на базе Ryzen 7 6800H обойдётся в 5899 юаней (около $887).

Ноутбук RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition тоже предлагается с процессорами Ryzen 5 6600H или Ryzen 7 6800H, но в отличие от более компактной модели здесь доступна конфигурация с дискретным графическим ускорителем GeForce RTX 2050. Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3200 × 2000 точек, соотношением сторон 16:10, работающим на частоте до 90 Гц с пиковой яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 1500:1.

Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 Гбайт, ёмкость SSD PCIe 4.0 — 512 Гбайт. Спецификации устройства также включают порты Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиоразъём.

Стоимость модели с Ryzen 5 6600H составляет 5499 юаней (около $827), с Ryzen 7 6800H — 6099 юаней (около $917). Цена модели с Ryzen 5 6600H и графическим ускорителем RTX 2050 равна 6699 юаней (около $1007), версия с Ryzen 7 6800H и RTX 2050 получила цену 7299 юаней (около $1098).

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: xiaomi, redmibook, ноутбук, amd ryzen
xiaomi, redmibook, ноутбук, amd ryzen
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