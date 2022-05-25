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LG UltraGear 27GP950 и 27GP850 стали первыми мониторами с сертификатами VESA AdaptiveSync Display

Организация Video Electronics Standard Association (VESA), занимающаяся стандартизацией в сфере дисплеев, сертифицировала первые мониторы согласно критериям стандарта VESA AdaptiveSync Display. Ими стали 27-дюймовые модели UltraGear 27GP950 и UltraGear 27GP850 от компании LG. Оба обладают поддержкой технологии динамического изменения частоты обновления (VRR).

Источник изображения: VESA

Источник изображения: VESA

В VESA напомнили, что для соответствия стандарту AdaptiveSync Display мониторы должны пройти более 50 тестов на соответствие различным параметрам, установленных этим стандартом. Например, дисплеи должны работать при родном разрешении с частотой обновления 144 Гц или более по умолчанию, и при этом частота обновления должна быть в состоянии снизиться до 60 Гц.

Помимо способности обеспечивать высокую частоту обновления мониторы c VESA AdaptiveSync не должны пропускать кадры, искажать изображение даже при быстрой смене картинки, у них не должно быть видимого мерцания, они должны иметь быстрый отклик и низкую задержку.

Два указанных выше монитора LG прошли испытания и полностью соответствуют заявленным спецификациям стандарта VESA AdaptiveSync. Оба построена на матрицах IPS Nano. Модель LG UltraGear 27GP950 предлагает поддержку разрешения 4K и частоту обновления 160 Гц, модель LG UltraGear 27GP850 работает с разрешением QHD (2K) и поддерживает частоту обновления до 180 Гц. При этом оба дисплея имеют быстрый отклик в 1 мс (GtG).

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: vesa, мониторы, lg, vrr
vesa, adaptivesync, мониторы, lg, vrr
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