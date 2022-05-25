LG представила 32-дюймовые игровые мониторы UltraGear с разрешением до 4K и частотой обновления до 260 Гц

Компания LG Electronics представила две 32-дюймовые модели игровых мониторов серии UltraGear — UltraGear 32GQ950 и UltraGear 32GQ850. Обе новинки построены на матрицах IPS Nano с поляризатором ATW для улучшения цветопередачи. Модель UltraGear 32GQ950 поддерживает разрешение 4K UHD (3840 × 2160 пикселей), тогда как UltraGear 32GQ850 работает с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей).

4K-модель UltraGear 32GQ950 поддерживает частоту обновления 144 Гц по умолчанию, и вручную её можно поднять до 160 Гц. Время отклика дисплея составляет 1 мс (GtG). Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR 1000 и имеет 98-процентный цветовой охват DCI-P3. Также UltraGear 32GQ950 совместим с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

Новинка оснащена тремя разъёмами HDMI, одним DisplayPort и тремя USB 3.0. Монитор получил эргономичную подставку, позволяющую регулировать высоту, наклон и поворот экрана.

Частота обновления модели UltraGear 32GQ850 составляет 240 Гц по умолчанию и 260 Гц с ручными настройками. Время отклика матрицы такое же — 1 мс от серого к серому. Модель сертифицирована VESA DisplayHDR 600. Заявляется поддержка технологий NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, а также соответствие новому стандарту VESA AdaptiveSync. Заявлено 98-покрытие цветового пространства DCI-P3. Монитор тоже получил эргономичную подставку, позволяющую изменять высоту, поворот и наклон дисплея.

Поставки мониторов LG UltraGear 32GQ950 и UltraGear 32GQ850 начнутся в этом месяце. В Европе новинки появятся в июне–июле. Рекомендованную стоимость мониторов производитель не сообщил.

Ранее компания представила флагманскую модель монитора UltraGear 48GQ900 на базе OLED-матрицы и поддержкой разрешения 4K. Он поступит в продажу одновременно с 32-дюймовыми моделями.