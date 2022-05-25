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Canon анонсировала беззеркальные камеры EOS R7 и EOS R10 с сенсорами формата APS-C

Компания Canon официально представила пару беззеркальных камер EOS R7 и EOS R10, в которых вместо полнокадровых сенсоров задействованы датчики формата APS-C. Предыдущие модели этой серии неизменно оснащались полнокадровыми сенсорами.

Источник изображений: GSM Arena

Источник изображений: GSM Arena

EOS R10 является моделью начального уровня серии и оснащается 24,2-мегапиксельным датчиком Canon APS-C CMOS, который компания использует в большом количестве других камер. Благодаря процессору DIGIC X камера способна вести серийную съёмку со скоростью 15 кадров в секунду с механическим затвором и 23 кадра в секунду с электронным затвором.

В EOS R10 реализована обновлённая система автофокусировки, позаимствованная у более дорогих камер серии. Благодаря этому новинка может распознавать людей, животных и транспортные средства. Появилась поддержка новых сюжетных режимов, включая панораму.

Камера поддерживает запись видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду путём суперсемплинга по всей ширине сенсора, а также 4K со скоростью 60 кадров в секунду с кроп-фактором 1.56x. Поддерживается запись видео с глубиной цвета 10 бит в формате HDR PQ.

На задней панели корпуса расположен OLED-видоискатель с разрешением 2,36 млн точек, а также поворотный 3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1,04 млн точек. В наличии слот для карты памяти UHS-II, интерфейсы USB Type-C и micro-HDMI, а также разъём для микрофона.

Более продвинутая EOS R7 может похвастаться 32,5-мегапиксельным сенсором формата APS-C. Поддерживается технология автоматической фокусировки Dual Pixel. Встроенный процессор DIGIC X позволяет вести серийную съёмку на скорости 15 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором.

В наличии OLED-видоискатель с разрешением 2,36 млн точек и поворотный 3-дюймовый дисплей с разрешением 1,62 млн точек. EOS R7 может снимать видео формата 4K со скоростью 30 кадров в секунду с использованием всего сенсора и 4K со скоростью 60 кадров в секунду с кроп-фактором 1.81x. Поддерживается съёмка видео с глубиной цвета 10 бит C-Log 3.

Основные отличия EOS R7 от EOS R10, помимо сенсора, заключаются в наличии у первой более качественного дисплея, пары слотов для карт памяти UHS-II и поддержки стабилизации изображения. Кроме того, в EOS R7 задействована более мощная аккумуляторная батарея, а корпус защищён от влаги и пыли. При этом у EOS R7 нет вспышки, которая есть у EOS R10.

Помимо камер Canon анонсировала два новых объектива серии RF-S, которые прошли оптимизацию для сенсоров меньшего размера. Речь идёт о моделях RF-S 18-45mm f4.5/6.3 IS STM и RFS-S 18-150mm f3.5/6.3 IS STM, которые будут доступны по цене в $300 и $480 соответственно.

Что касается самих камер, то более доступная EOS R10 стоит $980, а в комплекте с объективом RF-S18-45mm её цена возрастает до $1100. При этом EOS R7 можно приобрести за $1500, а комплект с объективом RF-S18-150mm — за $1900. Обе камеры появятся в свободной продаже позднее в этом году.

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Рубрики: Новости Hardware, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки,
Теги: canon, беззеркальные камеры, фотокамеры
canon, беззеркальные камеры, фотокамеры
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