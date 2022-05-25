Агентство NASA поделилось финальным селфи, сделанным марсианским зондом InSight, жизненный цикл которого подходит к концу. Хотя оборудование, вероятно, проработает ещё несколько месяцев, аппарату будет не до фото — ему понадобится весь оставшийся заряд, чтобы собрать настолько много иной информации, насколько это возможно.

В ходе пресс-конференции, прошедшей на прошлой неделе, представители NASA заявили, что зонд проработает ещё несколько месяцев и прекратит функционировать до конца 2022 года. По данным представителя миссии, научные операции могут прекратиться уже в середине июля, но местный климат непредсказуем, поэтому точные прогнозы дать невозможно. Миссию придётся закончить из-за большого количества пыли, скопившейся на солнечных панелях — это ограничивает их способность генерировать электричество. По имеющимся данным, сейчас производится лишь 10 % электричества от проектной нормы.

В течение трёх лет зонд трудился на марсианской поверхности, не только делая фотографии, но и используя сейсмометр для распознавания «марсотрясений». Ранее в этом месяце была зафиксирована рекордная для Красной планеты сейсмическая активность. Кроме того, в течение двух лет он использовал специальный зонд для забора проб, пока тот не вышел из строя.

Регистрация данных о марсианской сейсмической активности позволила получить данные о внутреннем строении планеты. На данный момент зарегистрированы сведения о 1313 «марсотрясениях», а до того, как оборудование полностью отключится, может поступить и новая информация.

Конец миссии был вопросом времени. Ранее зонду уже приходилось уходить в безопасный режим из-за марсианских пылевых бурь, не позволявших получать необходимое количество энергии. Временные меры позволили удалить часть пыли с солнечных панелей, но это лишь помогло отсрочить неизбежное.

Последнее селфи сделано 24 апреля и на нём видно количество пыли, скопившейся на солнечных панелях — её гораздо больше, чем на снимках 2018 и 2019 годов. Фотографии представляют собой мозаику, скомпилированную из многочисленных снимков, сделанных с изменением положения роботизированной руки. Поскольку энергия заканчивается, тратить её на съёмку самого зонда сочли расточительным, а рука вернётся в этом месяце в «положение для отдыха».