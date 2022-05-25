3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Dyson к 2030 году выпустит роботов, кото...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Dyson к 2030 году выпустит роботов, которые будут помогать по хозяйству

Компания Dyson продемонстрировала несколько прототипов роботов, которые со временем превратятся в машины для повседневной помощи человеку по хозяйству, а также объявила о намерении в ближайшие пять лет нанять несколько сотен инженеров для работы над этим проектом.

Источник изображений: dyson.co.uk

Источник изображений: dyson.co.uk

Как передаёт Guardian, первая серийная модель бытового робота Dyson выйдет на рынок ориентировочно в 2030 году — компания описывает машину как «автономное устройство для выполнения работы по дому и других задач». Представленные прототипы демонстрируют достижения производителя в технологиях мелкой моторики манипуляторов: роботизированные конечности снимают тарелки с сушилки, пылесосят мебель и собирают детские игрушки.

Компания, известная в первую очередь своими пылесосами и фенами, в последние годы подчёркивает свой растущий интерес к технологиям искусственного интеллекта, и её новое стратегическое направление будет ознаменовано «крупнейшей в своей истории кампанией по найму инженеров». В настоящий момент открыты 250 вакансий для специалистов, обладающих опытом в «компьютерном зрении, машинном обучении, датчиках и мехатронике». В ближайшие 5 лет компания собирается принять на работу ещё 700 специалистов, и только в этом году её штат увеличился на 2 000 человек.

Разработка новых технологий будет вестись на новом объекте — компания затеяла стройку крупнейшего в Великобритании исследовательского центра робототехники на аэродроме Халлавингтон, неподалёку от существующего проектного центра в Малмсбери (графство Уилтшир). Ранее на объекте планировалась разработка электромобиля Dyson, однако в 2019 году проект был отменён. Работы также будут проводиться в лондонской лаборатории и в Сингапуре, где находится штаб-квартира компании.

Dyson давно решила сделать ставку на робототехнику: в 2020 году компания объявила о планах инвестировать в данное направление $3,45 млрд наряду с новыми технологиями двигателей и алгоритмами машинного обучения. В этом году компания потратит из этого бюджета $750 млн.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Dyson представила наушники Zone со встроенным персональным очистителем воздуха
Новый сервис Dyson позволит тестировать бытовую технику в виртуальной реальности
Dyson, возможно, готовит роботов-уборщиков, способных перемещаться по лестнице и открывать ящики
ECOVACS ROBOTICS представляет DEEBOT N8 — эффективное решение для уборки в доме
Водородный автобус с третьим уровнем автономности выйдет на дороги Южной Кореи в апреле
Китайские космонавты получат возможность управлять техникой силой мысли
Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: dyson, робот, бытовая техника
dyson, робот, бытовая техника
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 126
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 32
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 25
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Созданный в России плазменный ракетный двигатель VERA прошёл огневые испытания и готов к тестам в космосе
Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года
В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют
Российский ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Космический телескоп «Хаббл» помог уточнить скорость расширения Вселенной и добавил работы учёным
Многие PSOne-игры для PS4 и PS5 оказались PAL-версиями и работают при 25 кадрах/с 2 ч.
PayPal стремится к интеграции всех доступных криптовалютных и блокчейн-сервисов 2 ч.
Начал работу российский магазин Android-приложений RuStore. Правда, пока в бета-версии 2 ч.
От авторов Bus Simulator выйдет садоводческая песочница Garden Life 4 ч.
Похоже, каталог классических игр PlayStation Plus пополнится Dino Crisis 4 ч.
Продажи вампирского выживания V Rising за неделю в раннем доступе превысили 1 млн копий 4 ч.
Акции социальных медиа подешевели на $135 млрд после пессимистического прогноза доходности Snap 6 ч.
Симулятор управления технологической корпорацией Good Company выйдет из цеха раннего доступа в следующем месяце 6 ч.
Закрытая демонстрация The Lord of the Rings: Gollum не впечатлила журналистов 6 ч.
Утечка раскрыла издания и бонусы за предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2 6 ч.
LG представила 32-дюймовые игровые мониторы UltraGear с разрешением до 4K и частотой обновления до 260 Гц 44 мин.
Учёные научили роботов ориентироваться в помещениях по точкам доступа Wi-Fi 51 мин.
LG UltraGear 27GP950 и 27GP850 стали первыми мониторами с сертификатами VESA AdaptiveSync Display 2 ч.
Xiaomi представила 14 и 15,6-дюймовые RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition на процессорах Ryzen 6000H 2 ч.
Грядущая раскладушка Motorola RAZR 3 показалась на видео с большим внешним экраном 2 ч.
Zotac представила компьютер-рюкзак VR GO 4.0 на базе Intel Tiger Lake и NVIDIA RTX A4500 2 ч.
Японские астронавты примут участие в американской лунной программе Artemis 2 ч.
Kingston представила модули памяти FURY Beast DDR5 RGB с частотой до 6000 МГц и объёмом до 32 Гбайт 3 ч.
Румыния приблизилась у началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale 3 ч.
Операторы связи России пытаются наладить контакт с производителями сотового оборудования — кроме прочего даже угрожают исками 3 ч.