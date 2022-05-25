Dyson к 2030 году выпустит роботов, которые будут помогать по хозяйству

Компания Dyson продемонстрировала несколько прототипов роботов, которые со временем превратятся в машины для повседневной помощи человеку по хозяйству, а также объявила о намерении в ближайшие пять лет нанять несколько сотен инженеров для работы над этим проектом.

Как передаёт Guardian, первая серийная модель бытового робота Dyson выйдет на рынок ориентировочно в 2030 году — компания описывает машину как «автономное устройство для выполнения работы по дому и других задач». Представленные прототипы демонстрируют достижения производителя в технологиях мелкой моторики манипуляторов: роботизированные конечности снимают тарелки с сушилки, пылесосят мебель и собирают детские игрушки.

Компания, известная в первую очередь своими пылесосами и фенами, в последние годы подчёркивает свой растущий интерес к технологиям искусственного интеллекта, и её новое стратегическое направление будет ознаменовано «крупнейшей в своей истории кампанией по найму инженеров». В настоящий момент открыты 250 вакансий для специалистов, обладающих опытом в «компьютерном зрении, машинном обучении, датчиках и мехатронике». В ближайшие 5 лет компания собирается принять на работу ещё 700 специалистов, и только в этом году её штат увеличился на 2 000 человек.

Разработка новых технологий будет вестись на новом объекте — компания затеяла стройку крупнейшего в Великобритании исследовательского центра робототехники на аэродроме Халлавингтон, неподалёку от существующего проектного центра в Малмсбери (графство Уилтшир). Ранее на объекте планировалась разработка электромобиля Dyson, однако в 2019 году проект был отменён. Работы также будут проводиться в лондонской лаборатории и в Сингапуре, где находится штаб-квартира компании.

Dyson давно решила сделать ставку на робототехнику: в 2020 году компания объявила о планах инвестировать в данное направление $3,45 млрд наряду с новыми технологиями двигателей и алгоритмами машинного обучения. В этом году компания потратит из этого бюджета $750 млн.